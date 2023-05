Seltene Lichtschwertfarbe bekommen – so geht es in Star Wars Jedi Survivor

Von: Janik Boeck

Star Wars Jedi: Survivor © Respawn Entertainment

Es gibt zwei selten Farben für Lichtschwerter in Star Wars Jedi Survivor. So bekommt man sie.

Hamburg – Lichtschwerter decken mit ihren Farben die halbe Farbpalette ab. Auch in Jedi Survivor hat man die Wahl zwischen einer Reihe Farben, in der die Klinge erstrahlen soll. Außer auf den Style hat die Farbe keine Auswirkung. Nur die Farbe der Sith – rot – kann man nicht einfach so nutzen.

ingame.de verrät, was man opfern muss, um das rote Lichtschwert in Jedi Survivor zu bekommen.

Das rote Lichtschwert in Star Wars Jedi Survivor erfordert nicht viel. Man muss nur etwa 20 Stunden dafür einplanen.