Beliebter Shooter kopiert bei anderen Shootern

Von: Janik Boeck

Escape from Tarkov: Noch nicht fertig und trotzdem einer der besten Shooter © Battlestate Games Limited

Ein beliebter Shooter guckt bei anderen Genre-Vertretern ab.

Köln – Seit 2017 begeistert Escape from Tarkov die Shooter-Community. Das Konzept des Extraction-Shooters in Kombination mit dem gnadenlosen Hardcore-Ansatz lässt viele Fans in Glückseligkeit schwelgen. Große Franchises wie Call of Duty oder Battlefield haben deshalb ihre eigenen Ansätze des neuen Shooter-Genres versucht. Mit Escape from Tarkov Arena wollen die Entwickler den Gefallen zurückzahlen und klauen kurzerhand selbst schamlos bei anderen Shootern.

ingame.de verrät, ob die Kopie von Escape from Tarkov etwas taugt.

Escape from Tarkov Arena macht den Hardcore-Shooter kompakter. Es wird rundenbasiert auf kleinen Maps gekämpft. Dabei gibt es verschiedene Modi.