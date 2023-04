Beliebter Spielmodus bekommt Fett weg – Ultimate Team in EA Sports FC

Von: Joost Rademacher

Beliebter Spielmodus bekommt Fett weg – Ultimate Team in EA Sports FC © EA Sports (Montage)

FIFA Ultimate Team wird in EA Sports FC nicht in herkömmlicher Form enthalten sein. Aber keine Sorge, Ersatz ist unterwegs.

Vancouver, Kanada – Der Ultimate Team Modus aus FIFA hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Schlagzeilen gemacht. Außerhalb der FIFA-Bubble gab es immer wieder Kritik für die Echtgeld-Packs in FUT, innerhalb der Fanbase war er aber jedes Jahr der wohl beliebteste Spielmodus. EA Sports FC wird beim Thema FIFA Ultimate Team jetzt einen Schlussstrich ziehen. Der Schritt klingt aber drastischer, als er in Wirklichkeit ist.

Was mit dem Ultimate Team Modus in EA Sports FC passiert, sehen Sie hier.

Der Spielmodus wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch im FIFA-Nachfolger von EA Sports spielbar sein. Was sich aber ändert, ist sein Name. Aufmerksame Reddit-Nutzer haben ein neues Trademark von EA entdeckt, das den zukünftigen Namen aufklärt: Football Ultimate Team. FUT bleibt also FUT, nur eben ohne FIFA im Namen.