Besser werden in Diablo 4 – Glyphen machen es möglich

Von: Janik Boeck

Diablo 4 ist auf Weltstufe 4 schwer – Gegner wie der Butcher sind viel zu stark © Blizzard / Imago Images (Montage)

Um das Maximum aus Diablo 4 rauszuholen, braucht man sogenannte Glyphen.

Irvine, Kalifornien – Wer im Endgame von Diablo 4 überleben will, muss zwangsläufig Glyphen nutzen. Die hat man aber nicht sofort im Spiel, sondern muss sie erst sammeln, einsetzen und dann aufwerten. Andernfalls ist man deutlich im Nachteil, wenn es an die späteren Albtraum-Dungeons in Diablo 4 geht.

ingame.de verrät, wie man Glyphen in Diablo 4 farmt, aufwertet und einsetzt.

Es gibt zwei Arten von Glyphen in Diablo 4 – magische und seltene Glyphen. Magische Glyphen sind blau und etwas schwächer als die gelben seltenen Glyphen.