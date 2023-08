Am besten XP farmen im Tunnel von Domhainne in Diablo 4

Von: Philipp Hansen

Am besten XP farmen im Tunnel von Domhainne in Diablo 4 © Blizzard Entertainment (Montage)

Im neuen Update gibt es einen neuen besten Level-Trick für Diablo 4. Im Dungeon Tunnel von Domhainne farmt man jetzt am schnellsten.

Hamburg – Diablo 4 und die Community liefern sich ein Wettrennen, um das Finden und Nerfen der besten Farm Spots. Direkt zum Update 1.1.2 vom 15. August ist die schnellste Art Erfahrung zu farmen der Dungeon „Tunnel von Domhainne“. Hier tauchen so viele Gegner auf, wie sonst nur in Albtraum Dungeons.

ingame.de zeigt, wie man in Diablo 4 Millionen XP farmt:

Diablo 4 wollte sich endlich vom Season-1-Trauma erholen und bringt die neuen Updates, um den Nerf-Wahnsinn auszubügeln, da landet Blizzard in den Augen vieler Fans einen neuen Fehltritt: Blizzard soll das eigene Game nicht richtig spielen können – Streamer und Zuschauer rasten daraufhin völlig aus.