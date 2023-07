„Brach mir das Herz“: Betrüger tricksen MrBeast-Fan (8) aus – Das Original rettet den Tag

Von: Daniel Neubert

Teilen

Der YouTuber MrBeast veranstaltet oft Gewinnspiele. In seinem Namen haben Betrüger sich jetzt einen fiesen Scherz erlaubt, auf kosten eines Achtjährigen.

Southington, USA – James Steven Donaldson, besser bekannt unter seinem Internet-Pseudonym „MrBeast“ ist ein Phänomen. Der junge Influencer legte einen kometenhaften Aufstieg hin und wurde innerhalb weniger Jahre zum größten Webvideo-Star der Welt. Seine YouTube-Videos wurden milliardenfach geklickt und für viele junge Fans wurde MrBeast zum Idol. In seinen aufwändigen Videos verschenkt der YouTuber oft jede Menge Geld oder veranstaltet extravagante Gewinnspiele. Jetzt wurden ein Junge und sein Vater Opfer eines üblen Scherzes, für den MrBeast offenbar Wiedergutmachung leisten will.

Vollständiger Name James Steven Donaldson Bekannt als MrBeast Geburtstag 7. Mai 1998 Geburtsort Kansas, USA Follower auf YouTube 102 Millionen (Stand: August 2022) Kanalaufrufe 16,8 Milliarden (Stand: August 2022)

„Brach mir das Herz„: Betrüger tricksen MrBeast-Fan (8) aus – Fiese Masche im Einkaufsladen

Worum geht es? Ein ganz normaler Einkaufstrip wurde für den achtjährigen Gale Lyles und seinem Vater zu einem bitteren Erlebnis als sie feststellen mussten, dass sie auf fiese Art und Weise hereingelegt wurden. Als Vater und Sohn sich auf dem Parkplatz vor einem Geschäft aufhielten, kamen drei Männer auf den Vater mit seinem Sohn zu.

Sie behaupteten, für MrBeast zu arbeiten und ein Video zu drehen. Um teilzunehmen, müssten der Vater und sein kleiner Sohn einfach nur den Einkaufswagen mit verbundenen Augen so schnell wie möglich befüllen, MrBeast würde anschließend die Einkäufe bezahlen. Es machte den Anschein, es wäre eine klassische „Challenge“, wie sie MrBeast regelmäßig für seine Videos mit Passanten von der Straße veranstaltet.

„Brach mir das Herz„: Betrüger tricksen MrBeast-Fan (8) aus – Das Original rettet den Tag © Instagram: MrBeast / IMAGO / agefotostock / ingame.de (Montage)

Diesen Scherz erlaubten sich die Betrüger: Wie sich herausstellte, zählte MrBeast zu den Lieblings-Youtubern des achtjährigen Gale. Der Junge hatte sich laut Bericht des amerikanischen Fernsehsenders „Channel 3“ schon immer gewünscht, bei einem MrBeast-Video auftreten zu dürfen. Doch als die beiden mit ihren Augenbinden den Wagen befüllten, bemerkte der Vater, wie die drei Männer sich aus dem Staub machten.

Offenbar waren die beiden nur einem schlechten Scherz zum Opfer gefallen, und dem Vater wurde bewusst, dass er seinem Achtjährigen gleich erklären müsste, dass sie keines der Spielzeuge kaufen können würden, mit denen der Sohn gerade begeistert den Einkaufswagen belud. Den Post auf Twitter mit dem Video ist hier im Artikel eingebunden.

Darum war der Scherz so glaubwürdig: MrBeast sucht sich für seine Charity-Veranstaltungen oftmals Menschen mit körperlichen Behinderungen, um ihnen gezielt etwas Gutes zu tun. Besonders gemein: Im Vorfeld gaben die drei Scherzbolde offenbar an, den kleinen Gale extra ausgesucht zu haben, da er sichtbar ein Hörgerät trug. Dieser Umstand stärkte die Glaubwürdigkeit der drei Männer, weshalb der Vater und sein Sohn ihnen zum Opfer fielen.

Es brach mir das Herz, weil ich dachte, mein Traum würde wahr werden.

MrBeast meldet sich: Als die Geschichte über Facebook bekannt wurde, bekamen Vater und Sohn daraufhin von der Stadtverwaltung in Southington einen Warengutschein für über 200 US-Dollar geschenkt, mit dem sich der kleine Junge dann letztendlich doch ein paar seiner Träume erfüllen durfte.

Doch es für den kleinen Gale sogar noch besser: Als MrBeast von der Geschichte erfuhr, meldete er sich, und gab an, dass er mit dem Jungen in Kontakt treten will. Letztendlich haben die Betrüger dafür gesorgt, dass dem Jungen sein Traum erfüllt wird. Für den kleinen Gale dürfte das Treffen mit seinem Star sicher unvergesslich werden. MrBeast ist aber auch abseits der Videoplattform erfolgreich und gründete das meistbesuchte Restaurant der Welt.