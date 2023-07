Blizzard mit Statement zum Mega-Patch von Diablo 4

Von: Aileen Udowenko

Der Patch zu Season 1 von Diablo 4 sorgte bei den Fans für Frust. Jetzt melden sich die Entwickler und entschuldigen sich bei der Community.

Irvine, Kalifornien – Am 18. Juli ging der Pre-Season Patch für die erste Season von Diablo 4 online und sorgte bei Fans für massive Kritik. Blizzard hatte unzählige Balancing-Maßnahmen und fette Nerfs ins Spiel gebracht. So gut wie keine Klasse und Level-Methode blieb verschont. Den Aufschrei der Fans hat Blizzard allerdings vernommen, in einem Livestream entschuldigten sich die Entwickler für den Patch und kündigten bereits an, so einen Fehler nicht zu wiederholen.

Der Patch zu Season 1 von Diablo 4 wurde von der Community zerrissen. Die Nerfs sorgten dafür, dass jede Klasse des Spiels deutlich weniger Schaden machte. Eigentlich wollte Blizzard mit dieser Maßnahme, nach vielen Meta-Builds, für etwas Ordnung in der Hölle sorgen, doch für Fans ging das Balancing deutlich zu weit.