Community-Plattform macht dicht – The Silph Road beendet dienste für Pokémon GO

Von: Joost Rademacher

Community-Plattform macht dicht – The Silph Road beendet dienste für Pokémon GO © The Silph Road

In wenigen Wochen wird The Silph Road, die größte Community-Plattform von Pokémon GO, schließen. Für Fans ist das ein herber Verlust.

San Francisco – Wer sich jemals etwas intensiver mit Pokémon GO beschäftigt hat, wird mit Sicherheit mal auf The Silph Road gestoßen sein. Die Community-betriebene Plattform war seit Release des Mobile-Games von Niantic eine der besten und wichtigsten Anlaufstellen für aktuelle News und Infos zu allen erdenklichen Events. Umso erschreckender ist es jetzt, dass The Silph Road seine Dienste einstellt. Damit endet eine Ära für Pokémon GO.

Zusammen mit der schwindenden Zugkraft und sich stetig verschlechternden Wahrnehmung von Pokémon GO habe das Team den Entschluss gefasst, The Silph Road endgültig zu beenden. Es wäre anzunehmen, dass damit auch die zunehmende Kritik an Pokémon GOs Entwickler Niantic gemeint ist.