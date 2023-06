Phantom Liberty soll Cyberpunk 2077 retten – wir haben es trotzdem gecrasht

Von: Philipp Hansen

Teilen

Wir haben CD Projekt RED besucht und die „Phantom Liberty“-Erweiterung für Cyberpunk 2077 selbst gespielt. Dabei haben wir auch unbeliebte Fragen gestellt.

Hamburg – Für Cyberpunk 2077 erscheint September 2023 die Erweiterung Phantom Liberty. Mit dem DLC möchte Entwickler CD Projekt RED alles besser machen, Fans versöhnen und den enorme Hype von damals heute endlich gerecht werden. Wir haben etwas mehr als eine Stunde selbst die offene Welt von Cyberpunk: Phantom Liberty angespielt, haben die Story des DLCs getestet, mit Entwicklern kritisches wie Crunch besprochen und sind von all den neuen Mechaniken des Spiels überrascht. In unserer Preview verraten wir, warum Cyberpunk 2.0 auf PS5, Xbox und PC ein ganz neues Spiel ist – das wir aber direkt mal gecrasht haben.

Name des Spiels Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Release (Datum der Erstveröffentlichung) 26. September 2023 Publisher (Herausgeber) Bandai Namco (Europa), Warner Bros. (USA), Spike Chunsoft (Japan) Plattform Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S Entwickler CD Projekt RED Genre Action-Rollenspiel, Open World

Phantom Liberty soll Cyberpunk 2077 retten – Erfahrt in dieser Preview, ob es klappt

CD Projekt RED war sowas wie der heilige Gral der Videospielindustrie: keine Microtransactions, mit innovativem Inhalt vollgestopfte Spiele, allem voran Witcher 3. Das polnische Studio entwickelte genau das, was die Spieler wollten. Doch dann kam 2020 der Release von Cyberpunk – der überlebensgroße Traum zerplatze mit einem mehr als wackeligem Release. Das wohl gehyptesten Videospiels überhaupt, Cyberpunk 2077, wurde sogar aus dem PS Store geworfen.

Seitdem ist viel Zeit ins Land gegangen. Der Netflix-Hit Cyberpunk: Edgerunners hat dem Franchise einen neuen Aufschwung verliehen. Und jetzt, über zwei Jahre nach Release, erscheint die wohl einzige Erweiterung für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Die Entwickler von Cyberpunk haben uns im Juni 2023 nach Polen eingeladen, damit wir als Presse selbst Hand an das DLC legen konnten und keinen hohlen PR-Versprechen von Besserung Glauben schenken müssen.

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty betreten wir das neue DLC-Stadtdteil Dogtown © CD Projekt Red (Quelle: PC)

Zuversicht trifft Angst: Im ganzen Studio von CD Projekt spürte man eine hektische Aufregung – die Devs waren nervös, einen zweiten Fehltritt wollte, nein durfte, man sich bei CD Projekt nicht leisten. Zugleich schmetterte uns aber ein selbstsicherer Optimismus entgegen. Das Team schien sich ziemlich sicher zu sein, mit Phantom Liberty richtig abzuliefern. Man will die ultimative Cyberpunk-Versöhnung mit der Erweiterung zelebrieren.

Cyberpunk Phantom Liberty direkt gecrasht: Für unsere Anspiel-Session mit Phantom Liberty konnten wir zwischen PS5, Xbox Series X oder PC wählen. Wir schwangen uns hinter einen Rechner, der dank GeForce RTX 4080 (Preisklasse: zwei Monatsmieten), komplettes Path Tracing ablieferte– das sind physikalisch korrekte Lichtberechnungen und Reflexionen, die sehr rechenintensiv sind. Doch oh Schreck, schon wenige Minuten nach dem phänomenal cineastischen DLC-Start geschah Schreckliches.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty crashte, das Spiel stürzte ab. Sofort wuselten eine Handvoll Entwickler zu uns an den PC. Für das Team bei CD Projekt fühlten sich die Sekunden bis zum Neustart sicher wie eine quälend lange Stunde an. Doch Glück gehabt: danach lief Cyberpunk butterweich und Performance-technisch gab es nichts mehr zu meckern. Auch die Kollegen an Xbox und PlayStation waren voll des Lobes für den Zustand Phantom Liberty.

Auch unbeliebte Themen wie Crunch bei CD Projekt angesprochen Wir haben mit CD Projekt RED auch über Crunch, also die enorme Arbeitsbelastung und Überstunden in der Entwicklung von Cyberpunk 2077 gesprochen. Der Dev Paweł Sasko, der seit 12 Jahren bei CD Projekt arbeitet, hat uns offen gesagt, dass Crunch ein Problem war (jedoch kein „systematisches“), aber die geleisteten Überstunden stets bezahlt wurden. Man habe sich nach Witcher 3 mit all den Neuerungen in Cyberpunk verhoben. Für Phantom Liberty wurde ein größerer Fokus auf das QA-Feedback gelegt und man wählt seitdem großzügigere Release-Zeiträume. Zudem wurden die alten Konsolen fallen gelassen, die zum Release 2020 für die größten Probleme verantwortlich waren.

Etwas Metal Gear in Cyberpunk: Spionage-Thriller wie in den guten alten Filmen

Nur im nächsten Abschnitt befinden sich leichte Story-Spoiler zu den ersten Stunden von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Direkt zum Start von Phantom Liberty muss die Präsidentin der New USA, gerettet werden. Stilecht reist die Dame mit der Zukunftsversion der Air Force One, die aber prompt vom Himmel gebombt wird. Die Präsidentin schickt uns im neuen Stadtteil Dogtown auf einen Spionage-Thriller, der sich in etwa so spielt, wie sich die Actionfilme der 90er und 2000er anschauen ließen.

Besonders positiv ist, dass der Popkultur-Titan Keanu Reeves in Phantom Liberty Konkurrenz in seiner Gewichtsklasse erhält: Idris Elba (bekannt als Heimdall aus den Marvel Filmen oder aus dem Serien-Hit Luther) spielt sich im DLC die Seele aus dem Leib. Beide Hollywoodstars machen ihre Sache als Johnny Silverhand (wieder) oder als der neue Agent Solomon Reed (erstmalig) enorm gut und man freut sich über jede Szene, in der einer oder direkt beide Charaktere auftreten.

Idris Elba spielt in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty den Geheimagenten Solomon Reed © CD Projekt Red (Quelle: PS5)

Der von uns gespielte Abschnitt von Phantom Liberty sorgte spieltechnisch für tolle Abwechslung. Mal gab es filmische Sequenzen, mal hammerharte Action zu treibenden Beats und dann die „Tactical Espionage“, mit der Metal Gear Solid seit 1998 unzählige Fans begeistert. Auf Schleichen, Spionieren und Intrigieren soll in Phantom Liberty ein großer Fokus liegen – wie stark dieser Fokus im kompletten DLC ausfällt, können wir derzeit aber nicht beurteilen.

In der von uns spielbaren Fassung war der DLC-Start und nach einem kleinen Zeitsprung der etwas spätere Teil der Geschichte enthalten. Wir konnten aber auch die offene Welt von Dogtowns (das neue Stadtteil des DLCs) erkunden und wurden nicht sklavisch an die Story-Hand genommen. Den ersten, schlauchigeren Teil des Cyberpunk-DLCs darf auch schon bald ein breiteres Publikum als Demo spielen. Bei der „Phantom Liberty Tour“können auch Nicht-Journalisten in ausgesuchten Städten, wie Köln, selbst Hand an die Erweiterung legen.

Phantom Liberty ist ein neues Cyberpunk 2.0 – wenn man sich drauf einlässt

Viele Verbesserungen: Dass der DLC eine neue Story bringt, damit hat wohl jeder gerechnet. Doch für uns war beim Anspielen viel interessanter, dass das Game dank Phantom Liberty eigentlich ein Cyberpunk 2.0 ist. Die Änderungen, die uns während des Anspielens aufgefallen sind, sind teils grundlegend, teils nuanciert. Alle Neuerungen passten jedenfalls nicht auf eine Seite unseres Notizblocks. Daher hier die für uns wichtigsten:

Phantom Liberty überarbeitet den Nahkampf und das Bewegungssystem komplett. Man kann mit allen Klingen Kugeln blocken, mit Schwertern und den fiesen Mantis-Blades im Arm Finsiher ausführen, die einen heilen und saftig brutal aussehen. Man darf mit Katanas sogar aus einem fahrenden Auto heraus Reifen von Verfolgern aufschlitzen.

Dank neuer Ausweichfähigkeiten (die man nicht erst aufwendig leveln muss) spielt sich Cyberpunk richtig dynamisch und deutlich weniger klobig, als noch zu Release. Man manövriert akrobatisch mit Doppelsprüngen über die Häuserdächer von Night City und hechtet in der Luft nach vorne.

Das neue Ausdauer-System beeinflusst auch, wie genau man mit Schusswaffen unterwegs ist. War Cyberpunk bisher am Controller ein eher ungenaues Schuss-Vergnügen, ballert man dank erhöhtem AimAssist und anderer Ziel-Hilfen wie Zeitlupe jetzt präzise. Sinkt die Ausdauer aber, verliert der Spieler auch seine tödliche Präzision, so sind die Feuergefechte ein taktisches Abwägen und Deckung suchen.

Es gibt neue, übersichtliche Skill-Bäume, die für alle Spielstile deutlich spürbare Verbesserungen bieten. In Cyberpunk gibt es drei Spielstile: Nahkämpfer (als gepanzerter Tank oder schneller Ninja), Revolverheld und Hacker – wobei wir persönlich leider den Hacker nicht spielen konnten, da unsere Zeit beschränkt war. Somit können wir zu dieser Spezialisierung nichts sagen.

In Phantom Liberty sind endlich Kämpfe von Fahrzeug aus wie in Cyberpunk-Trailern möglich © CR Projekt Red (Quelle: PC)

Fahren wie damals versprochen: Wer sich an die alten Trailer erinnert, weiß noch, dass Fahren in Cyberpunk mal viel actionreicher werden sollten, als es im fertigen Spiel war. Die zwei Jahre Entwicklungszeit hat CD Projekt nun genutzt, um die motorisierte Action endlich so cool zu machen, wie man es damals wollte.

Gegner können jetzt endlich wie Stuntfahrer mit Autos heizen. Sogar vernichtende Rammmanöver hat die KI gelernt. Man selbst kann seine Karre in Phantom Liberty mit neuen Waffensystemen upgraden und so mit den aggressiven Polizei-Fahrern mithalten.

Ist die Polizei im alten Cyberpunk 2077 wieder dumm, wenn man Dogtown verlässt?

Die Polizei war 2020 symptomatisch für den verbockten Release von Cyberpunk. Die Gesetzeshüter teleportierten sich wie wild, erschienen bei kleinsten Verbrechen aus dem Nichts, aber verloren auch schnell das Interesse an der Verbrechensbekämpfung. In Phantom Liberty ist damit Schluss – die KI der NPCs (nicht spielbare Charaktere) ist auf einmal so clever wie ChatGPT, bleibt aber fair.

Phantom Liberty Verbesserungen für alle: Das Beste ist aber, dass die Polizei auch im alten Cyberpunk-Gebiet nicht mehr blöd ist. Denn all die tollen Änderungen, die Phantom Liberty im neuen Gebiet Dogtown zeigt, färben auch auf das alte Cyberpunk ab.

In ganz Night City sind NPCs clever. Die Polizei ist nicht mehr dumm, Gegner haben gelernt, Autos zu benutzen und auch andere Charaktere laufen nicht länger gegen Wände, um magisch zu verschwinden.

Das alte Cyberpunk erhält all die überarbeiteten Systeme, die Phantom Liberty mit sich bringt. Das neue und teils drastisch geänderte Kampfsystem, das Ausdauer-System und die erhöhte Mobilität werden komplett in Cyberpunk 2077 upgedatet.

Für die Balance-Verbesserungen, technischen Upgrades und neuen Mechaniken, benötigt man an sich auch gar nicht die Erweiterung Phantom Liberty. Wer die neue Story aus Phantom Liberty, die frischen Waffen und Items sowie Zugriff zum neuen Viertel Dogtown erhalten will, muss das DLC kaufen.

Der perfekte Cyberpunk-Einstieg für alle enttäuschten Erstkäufe und verunsicherten Nicht-Käufer

Nie Cyberpunk gespielt? Kein Problem: Wie es für DLCs von CD Projekt RED bekannt ist, kann man auch die Erweiterung Phantom Liberty als Startpunkt für sein Abenteuer wählen. Käufer haben die Möglichkeit, bei Spielbeginn ihren alten Cyberpunk-Spielstand zu laden oder bekommen vom Spiel einen hochgezüchteten Charakter angeboten, mit dem man direkt in die neuen Gebiete von Night City durchstarten darf.

Die wichtigsten Infos zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Wann kommt die Erweiterung Phantom Liberty? Das offizielle Release-Datum für die Erweiterung zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist der 26. September 2023. Das Datum wurde auf dem Xbox Games Showcase am 11. Juni 2023 verraten. Für welche Plattformen erscheint Phantom Liberty? Für PC, PS5 und Xbox Series S/X, die alten Konsolen. Die PS4 und Xbox One erhalten den DLC nicht (aufgrund der technischen Performance) Stadia wurde auch fallengelassen. Wie teuer wird Phantom Liberty? Der Preis für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty soll 29,99 € betragen. Braucht man Cyberpunk 2077 für den DLC? Ja, man benötigt das komplette Base-Game. Neueinsteiger erhallten in Phantom Liberty aber auf Wunsch einen gelevelten Charakter, der sofort ins DLC-Gebiet Dogtown (ein neuer Stadtteil von Night City) starten darf.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Rettung geglückt? Unser Fazit

Das überarbeitete Kampfsystem ist für uns ein echter Gamechanger in Cyberpunk. Endlich kann man das eher gemächliche Story-Spiel sehr viel dynamischer spielen, sodass es sich endlich wie ein modernes Action-Game anfühlt. Wer möchte, darf natürlich immer noch viel reden, hacken und scannen.

Das wohl größte Problem von Cyberpunk 2077 waren die Bugs und die miserable Performance auf den alten Konsolen. Die betagte PS4 und Xbox One hat man Gott sei Dank endlich zurückgelassen – davon sollten sich andere Entwickler inspiriert fühlen. Technische Probleme, eine dumme KI oder verrückte Glitches gab es in unserer Session mit Phantom Liberty nicht (abgesehen von dem Crash zum Start, der in einer Preview-Fassung mit noch drei Monaten bis zum Start ruhig vorkommen darf).

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty begleitet uns Johnny Silverhand (Keanu Reeves) in einem Spionagethriller © CD Projekt Red (Quelle: PC)

Wir attestieren mal vorsichtig, dass Phantom Liberty die Erweiterung wird, die Cyberpunk schon 2020 im Idealfall geworden wäre. CD Projekt RED hat gelernt, dass man fällt, um wieder aufzustehen. Das von uns gespielte macht Lust auf mehr und wir vergeben anerkennende Vorschusslorbeeren. Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler die letzten Monate nutzen, um der Qualitätskontrolle ganz genau zuzuhören und hoffentlich ohne Crunch Cyberpunk: Phantom Liberty veröffentlichen.

Hier kann Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sofort vorbestellt werden.

Die in diesem Artikel gezeigten Bilder und Videos (PS5- und PC-Footage) stammen von CD Projekt RED und nicht von eigenen Aufnahmen, da unser Material noch unter Embargo steht.