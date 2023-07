Dänische Polizei geht in Fortnite auf Streife – Mit einem wichtigen Ziel

Von: Aileen Udowenko

Fortnite spielen während der Arbeitszeit gehört für die dänische Polizei zum Alltag. Allerdings steht hierbei nicht der Spaß im Vordergrund.

Hamburg – Zocken während der Arbeit klingt wohl für viele wie ein Traum. Für die dänische Polizei ist das aber Realität. Regelmäßig spielen dort Einsatzkräfte während ihrer Arbeitszeit Fortnite. Allerdings stürzen sie sich nicht zum Spaß in die Matches des beliebten Battle Royale, sondern verfolgen eine klare Mission. Und die trägt sogar bereits Früchte.

Dänische Polizei zockt im Dienst Fortnite – Mit einem bestimmten Ziel

Polizei am Zocken: Dass Polizisten während ihrer Arbeitszeit immer mal wieder auch hinter einem Computer sitzen, ist wohl kein Geheimnis, dass dabei allerdings gezockt wird, klingt da schon ganz anders. In Dänemark gehört aber genau das zum Arbeitsalltag. Dort stürzen sich die Beamten regelmäßig in das beliebte Battle Royale Fortnite oder andere Games wie CS:GO und FIFA. Mit ihren Gaming-Einlagen wollen sie aber nicht ihr Können unter Beweis stellen, sondern für mehr digitale Sicherheit sorgen.

Die spezielle Einheit hält in Online-Spielen Ausschau nach Mobbing oder auch Betrug. Dabei agieren sie allerdings nicht undercover, sondern identifizieren sich direkt als Officer in den Online-Lobbys. Quasi so, wie die Kollegen, die auf Streife mit Polizei-Autos durch die Städte fahren. Allerdings könnte auch direkt beides verbunden werden. Denn Fortnite kann auch am Handy gespielt werden, aber natürlich nur solange man nicht am Steuer sitzt. Hier ist das passende TikTok zu dem Thema.

Mit Erfolg: Die Arbeit der Gaming-Cops scheint auch zu funktionieren. Laut nicetoknow gab es seit der Einführung der durchaus ungewöhnlichen Spezialeinheit über 5000 Hinweise auf Straftaten und in 65 Fällen kam es sogar zu Ermittlungen. Vielleicht erwartet uns also auch bald auch in Deutschland eine eigene Fortnite-Polizei.

Polizei zockt Fortnite während der Arbeit – TikTok-User sind begeistert

Das sind Kommentare: Unter dem TikTok-Video häufen sich die Kommentare zu den Gaming-Cops. Viele würden auch direkt mit einsteigen. Der User Kümmellümmel schreibt: „Suchen die zufällig noch Leute?“. Andere denken aber auch, es wäre klüger, wenn die Polizisten sich nicht direkt als Beamte ausweisen, damit sich niemand in den Lobbys verstellt. Die passenden Skins gibt es auch, so könnten die Beamten als Robocop über die Map flitzen. Wem das zu subtil ist, der kann in Fortnite aber auch auf The-Witcher-Skins zurückgreifen.