Über 5 Millionen Tode in Diablo 4: So brutal teilt der härteste Gegner im Spiel aus

Von: Joost Rademacher

Teilen

Blizzard hat die Statistiken der ersten Woche von Diablo 4 veröffentlicht. Einer der härtesten Gegner im Spiel veranstaltet schon ein echtes Blutbad.

Irvine, Kalifornien – Seit über einer Woche hacken, schlitzen und zaubern Fans sich schon durch Diablo 4. Der neue Teil der Action-RPG-Traditionsreihe ist in kürzester Zeit Blizzards größter und erfolgreichster Launch der letzten Jahre geworden. Satte 666 Millionen Dollar hat Diablo 4 schon eingespielt, das dürfte für fast 10 Millionen Spieler weltweit zählen. Diese knapp 10 Millionen Spieler haben schon einiges geleistet, mussten aber auch schon mächtig kassieren. Blizzard hat die Statistiken zur ersten Woche von Diablo 4 veröffentlicht.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay

Diablo 4 Statistiken: Der Butcher führt Krieg im Alleingang und Fans spielen bis zur Steinzeit

Das sind die Statistiken: In einem Post bei Twitter hat Entwicklerstudio Blizzard die bisher interessantesten Zahlen aus Diablo 4 gesammelt. Das Studio aus Irvine verkündet stolz, dass seit Launch insgesamt schon über 276 Millionen Stunden Spielzeit in das Spiel geflossen sind. Diablo 4 selbst ist enorm erfolgreich, kann aber auch für Erfolg sorgen. Der aktuell größte deutsche Streamer spielt ausschließlich Diablo 4 und wird damit mehr als doppelt so lang und viel geschaut als die vorherige Nummer 1 auf Twitch.

Über 5 Millionen Tode in Diablo 4: So brutal teilt der härteste Gegner im Spiel aus © Blizzard Entertainment

Aber man erkennt nicht nur gut, wie hingebungsvoll Diablo-Fans sind. Die Statistiken geben auch einen guten Einblick, wie brutal das Spiel werden kann. Allein durch den Butcher, einen der härtesten Gegner im Spiel, sind schon über 5,7 Millionen Charaktere gestorben. Hier sind die vollen Statistiken zu Diablo 4 eine Woche nach Release:

Ein wenig Perspektive: Die Zahlen sind in ihrer schieren Größe schon erstaunlich für ein so junges Spiel. Noch wilder wird es aber, wenn man die Daten mal ein wenig in Relation setzt. Hier ein paar Fun-Facts zu den Statistiken von Diablo 4:

276 Millionen Stunden sind umgerechnet etwa 30.500 Jahre. Vor 30.500 Jahren haben Menschen noch als Jäger und Sammler gelebt. Die neolithische Revolution fand erst vor etwa 18.000 Jahren statt, Metalle verarbeiten nutzen Menschen erst seit etwa 8.000 Jahren.

316 Millionen Tode sind das sechsfache der durchschnittlichen weltweiten Todesfälle pro Jahr.

Etwa 6.200 Spieler haben bisher das maximale Level 100 erreicht. Das sind ungefähr 0,06 Prozent der gesamten bisher aktiven Spieler.

Im Hardcore-Modus haben nur 163 Spieler das maximale Level erreicht. Das ist nur knapp mehr als es Milliardäre in Deutschland gibt.

Allein der Butcher hat 5,7 Millionen Charaktere getötet. Das sind fast so viele Tode, wie Schätzungen zum gesamten 30-jährigen Krieg angeben.

Die meisten Spieler mit Level 100 im Hardcore-Modus sind unbekannt. Man weiß aber, wer der erste Spieler mit Hardcore-Level 100 in Diablo 4 war. Leider hat dieser Spieler seinen Charakter wenig später auf unwürdigste Weise verloren, als das Spiel einen Verbindungsabbruch mit den Servern hatte.

Mehr zum Thema Mehr News und Videos auf einen Blick? Check die ingame App

Es wird spannend sein, mitzuverfolgen, wie sich die Statistiken von Diablo 4 in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickeln. Immerhin steht das Action-RPG von Blizzard noch ganz am Anfang und das Studio beabsichtigt, Diablo 4 weiter mit neuen Inhalten zu versorgen. Der Chefentwickler von Diablo 4 hat bereits zwei Erweiterungen bestätigt, die in Zukunft erscheinen sollen. An diesem Zug durch die Hölle scheint es wohl keine Bremsen zu geben.