Diablo 4: Tipps für Anfänger und Profis vom Experten, die schnell stärker machen

Von: Philipp Hansen

Diablo 4: Tipps für Anfänger und Profis vom Experten, die schnell stärker machen © Blizzard (Montage)

Diese 10 Profi-Tipps für Diablo 4 bereiten jeden Spieler perfekt aufs Endgame vor und machen einem den ersten Story-Durchgang so einfach wie möglich.

Hamburg – Diablo 4 startet am 2. Juni in den Early Access und wird ein monumentales Abenteuer. Millionen Gamer wollen dabei aber so schnell wie möglich durch die Story und würden am liebsten direkt ins Endgame springen. Hier werden Ihnen 10 starke Tipps von Profis geliefer. So spart man viel Zeit spart, wird schnell richtig stark oder kann seine Builds perfekt Min-Maxen.

ingame.de verrät die 10 besten Tipps zum Release von Diablo 4:

Es werden Fragen geklärt wie: zuerst Story oder Nebenquets? Oder welche Weltenstufe ist zum Start die beste? Nach mehreren hundert Stunden Diablo 4 (dank früherem Zugriff durch Blizzard) haben die Profis jetzt Diablo 4 schon vor Release analysiert und beantworten alle Fragen.