Diablo 4: Viele verzweifeln am Spiel – Doch ein Update soll es noch schwerer machen

Von: Philipp Hansen

Die noch härtere Weltstufe 5 für Diablo 4 wurde gefunden. Und das, obwohl viele Spieler schon am aktuellen Endgame scheitern.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 bricht den Spielern auf dem Weg zu Level 100 reihenweise das Genick. Das Endgame ist für viele schon zu hart, da taucht Weltstufe 5 auf. Ein eines Update soll die absurd harte Schwierigkeit zu Diablo 4 bringen, dafür gibt es aber auch besseren Loot.

ingame.de zeigt das geleakte Update mit der neuen Schwierigkeit zu Diablo 4:

Schon von Blizzard bestätigt ist eine ganze Reihe von Updates und Dingen, die in den nächsten Monaten Diablo 4 bereichern sollen. Die erste Season startet bald und bringt dann auch den neuen Battle Pass zu Diablo 4. Zudem wird über neue Klassen, wie den Paladin, spekuliert. Dann sollen in Zukunft auch noch Erweiterungen kommen. Zu den DLC in Diablo 4 hat ingame.de Blizzard persönlich befragt.