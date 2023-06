Diablo 4: Geheime starke Gegner in der Spielwelt

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Geheime Elitegegner – Markierung © Blizzard Entertainment / d4build.gg (Montage)

In Diablo 4 verstecken sich starke Gegner mit besonderen Gegenständen. Hier sind sie.

Irvine, Kalifornien – In Diablo 4 verstecken sich überall in der Spielwelt geheime Elitegegner. Die bringen garantierte seltene Drops und laden daher zum Farmen ein. Außerdem bieten sie etwas mehr Herausforderung als andere Elitegegner aus Diablo 4. Wenn man alle geheimen Elitegegner in Diablo 4 erledigt, bekommt man eine Trophäe.

ingame.de zeigt alle Fundorte und Drops der geheimen Elitegegner in Diablo 4.

In Diablo 4 warten insgesamt 20 geheime Elitegegner. Hier sind alle samt Fundort auf der Karte.