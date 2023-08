Diablo 4 macht Pferde besser

Von: Janik Boeck

Pferde werden in Diablo 4 besser.

Irvine, Kalifornien – Wer sich durch die Welt von Diablo 4 bewegen will, sollte viel Zeit einplanen. Sanktuario hat einiges an Grundfläche und um alles zu erkunden, ist man ein gutes Stück unterwegs. Deshalb sind Pferde die beste Möglichkeit, die langen Wege schneller zurückzulegen. Ein Hindernis konnten die Vierbeiner aber nie überwinden. Das soll sich jetzt ändern.

ingame.de verrät, wie Pferde in Diablo 4 verstärkt werden.

Auf dem Weg durch die Welt von Diablo 4 stolpert man immer wieder über Barrikaden. Wenn der Weg breit genug ist, kommt man mit dem Pferd locker daran vorbei.