Neuer Ansatz

+ © EA Sports Keine physischen Vollversionen mehr – EA Sports FC erhält nur digitale Updates © EA Sports

Einem Leak zufolge soll EA Sports FC lediglich digitale und kostenpflichtige Updates erhalten. Jährliche Releases sollen abgeschafft werden.

Vancouver, Kanada – Die FIFA-Reihe zeichnete sich dadurch aus, dass Spieler jedes Jahr aufs Neue eine geupdatete Vollversion des Spieles serviert wurde. Das Vorhaben, was stets in der Kritik stand, könnte sich mit dem Release von EA Sports FC tatsächlich verabschieden. Ein Leak deutet darauf hin, dass EA statt eines jährlichen Releases lieber kostenpflichtige Updates einführen möchte.

Auf ingame.de sehen Sie, was an dem Leak dran sein könnte.

Der Leak besagt, dass EA Sports FC mit kostenpflichtigen Upgrades auskommen wird und nicht jedes Jahr von EA neu aufgelegt wird. Der Leak wird unterstützt durch den Fakt, dass EA Sports FC, anders als noch die FIFA-Teile, keine jährliche Nummerierung im Titel trägt.