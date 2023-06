EA Sports FC: Gerücht sagt, Top-Team könnte in FIFA 24 fehlen - Was ist dran?

Nur ein Gerücht?

In diesem Herbst erscheint EA Sports FC als inoffizielles FIFA 24 vom Entwickler EA. Ein Gerücht macht bereits die Runde, das ein Top-Team fehlen könnte.

Vancouver – Die gesamte Gaming-Welt schaut in diesem Herbst gespannt auf Entwicklerstudio EA Sports. Nachdem es die Lizenz der FIFA verloren hat, muss das Studio die legendäre FIFA-Reihe umbenennen und startet in diesem Jahr mit EA Sports FC, dem inoffiziellen FIFA 24. Spekulationen, Leaks und Gerüchte gibt es bereits zahlreich, allerdings löst vor allem eines davon viele Diskussionen aus. Ein absolutes Top-Team könnte nämlich in EA Sports FC fehlen. ingame.de verrät, um welches Top-Team es sich handelt und was an den Gerüchten dran ist.

Name des Spiels EA Sports FC Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher (Herausgeber) Electronic Arts Serie EA Sports FC (ehemals FIFA) Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia Entwickler EA Sports Genre Fußballsimulation

EA Sports FC ohne Paris Saint-Germain? Fans haben schlimme Befürchtung

Um dieses Top-Team geht es: Aktuell häufen sich Gerüchte und Befürchtungen von Fans, dass Paris Saint-Germain nicht in EA Sports FC vertreten sein wird. Das liegt daran, dass der Verein, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit FIFA 23 geworben hat, noch kein Wort über EA Sports FC verloren hat. Im Gegenzug hat auch EA Sports FC noch nicht mit Paris Saint-Germain geworben.

Während Vereine, wie etwa Real Madrid, schon groß Werbung für EA Sports FC gemacht haben, schweigt der amtierende französische Meister. Besonders interessant ist auch, dass andere französische Vereine bereits mit EA Sports FC geworben haben. Fans haben die Befürchtung, dass mit dem Wegfall der FIFA-Lizenz auf die PSG-Lizenz bei EA Sports verloren gegangen ist.

Was ist an dem Gerücht dran? Hier gibt es von diversen Leakern und Insidern grundsätzlich Entwarnung. Paris Saint-Germain dürfte auch in EA Sports FC dabei sein. Der Verein listet EA weiterhin als Partner auf ihrer Website. Außerdem haben die beiden Parteien noch einen Vertrag für die Saison 2023-2024, also genau für die Zeit, in der EA Sports FC erscheinen wird.

Spannend könnte es nach der kommenden Saison werden. Sollte der Vertrag nicht verlängert werden, würde EA Sports die Partnerschaft verlieren. Das würde aber nicht bedeuten, dass Paris Saint-Germain nicht mehr im Spiel vertreten sein wird. EA Sports unterhält weiterhin eine Partnerschaft mit der französischen Liga und darf dadurch alle Vereine, Wappen und Spieler zeigen. Einzig am Stadion von Paris Saint-Germain, dem Parc des Princes, könnte es dann zu rechtlichen Problemen kommen.

EA Sports FC überzeugt mit Lizenzen – Leaks begeistern Fans

Was ist sonst noch zu EA Sports FC bekannt? Fast täglich kommen neue Leaks zu EA Sports FC ans Tageslicht. Viele davon sind eher dubios und sollten nicht direkt geglaubt werden. Andere hingegen scheinen recht konkret zu sein und könnten tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung passender Leaks:

Es bleibt also spannend rund um EA Sports FC. Paris Saint-Germain dürfte aber wohl auch im neuen Teil der FIFA-Reihe vertreten sein. Es bleibt offen, ob andere Vereine möglicherweise gestrichen werden.

