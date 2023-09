EliasN97 drückt sich vor Heiratsantrag – Streamer bekommt prompte Ansage von Melina

Teilen

In einem Livestram mit seiner Freundin Melina kam der Streamer EliasN97 in die Bredouille. Als Melina mit ihm über eine Hochzeit spricht, beginnt er zu zögern.

Berlin – EliasN97 ist aktuell einer der größten deutschen Streamer auf Twitch. Neben seinen „Just Chatting“-Streams veranstaltet der Berliner auch immer wieder erfolgreich größere Events. Doch während der Streamer innerhalb seiner Karriere Vollgas gibt, scheint er privat zumindest aktuell eher auf die Bremse zu treten. Als seine Freundin Melina in einem seiner Livestreams über eine mögliche Hochzeit spricht, wird der 25-Jährige sichtlich nervös.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.260.000 (Stand September 2023) Follower auf Twitch 1.600.000 (Stand September 2023)

EliasN97 drückt sich vor Heiratsantrag – Twitch-Star ohne Hochzeitspläne

Worum geht es? Bei dem Twitch-Star EliasN97 läuft es aktuell ziemlich rund. Abgesehen von einer verlorenen Wette, die dem Streamer pinke Haare bescherte, läuft es insbesondere seine Karriere auf Hochtouren. In einem seiner neusten Streams war auch erneut seine Freundin Melina vor der Kamera. Jedoch wurde bald klar, dass bei dem Streamer sich demnächst noch andere Dinge entwickeln könnten. Als Melina das Gesprächsthema auf eine baldige Hochzeit lenkt, versucht Elias das Thema zu wechseln, jedoch nicht ohne seine Herzensdame zu beschwichtigen.

Guck mal, für mich ist schon in meinem Kopf klar, dass ich dich heiraten werde. Aber ich sage auch, dass momentan – Du wirst dich darüber aufregen, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe zu viel – gerade in den letzten Monaten, um die Ohren gehabt. Wer weiß, vielleicht habe ich ja auch schon ein Datum im Kopf? Vielleicht dauert es ja gar nicht mehr so lange, wer weiß das schon?

Allerdings zeigt sich Melina von dem Versuch des 25-Jährigen nicht besonders beeindruckt. Sie erwidert auf seine ausweichende Antwort lediglich trocken: „Naja du hast kein Datum im Kopf, du kannst dir ja nicht mal unseren Jahrestag merken.“ In einem letzten Versuch wirft Elias daraufhin mit einem weiteren Argument einer baldigen Hochzeit aus dem Weg zu gehen.

EliasN97 drückt sich vor Heiratsantrag – Streamer bekommt prompte Ansage von Melina © Twitter: EliasN97/Instagram: melina.msxou/Microsoft (Montage)

„Es heiraten nicht so viele mit 25. Keiner meiner Freunde ist verheiratet, mit 25.“ Doch Melina lässt sich auch von diesem Argument nicht in die Irre führen und kontert den Streamer ebenso eiskalt wie unterhaltsam aus. „Ja, aber deine Freunde haben ja nicht mal eine Beziehung.“ Daraufhin gehen dem Streamer auch sichtlich die Argumente aus und er muss sich geschlagen geben. Das unterhaltsame Video haben wir an dieser Stelle eingebunden.

EliasN97 drückt sich vor Heiratsantrag – So reagiert die Community

So reagiert die Community: Die Fans des Streamers finden eine baldige Hochzeit das Pärchens spannend, in den Kommentaren unter dem Video wird auf TikTok viel diskutiert. Dabei beziehen sich die Zuschauer auch darauf, dass Elias und Melina bereits seit neun Jahren zusammen sind. In den Kommentaren wird auch viel über die Aussage des Streamers diskutiert.

Wems.kyli schreibt: „Stellt euch vor, es gäbe dann Antragsfotos mit pinken Haaren!“

„Stellt euch vor, es gäbe dann Antragsfotos mit pinken Haaren!“ Joannis schreibt ermutigend: „Dann sei der erste deiner Freunde der mit 25 verheiratet ist beim nächsten Eligella-Cup!“

„Dann sei der erste deiner Freunde der mit 25 verheiratet ist beim nächsten Eligella-Cup!“ bmblrobin fordert: „Zum 10-Jährigen muss der Ring her!“

Doch auch beim Elligella-Cup von Elias lief nicht alles rund. Das Management einiger Teilnehmer stellte plötzlich Luxus-Forderungen für seine Schützlinge auf, was für Unmut bei EliasN97 sorgte.