EliasN97 im Sexismus-Skandal – Nun reagiert eine der größten deutschen Streamerinnen

Von: Noah Struthoff

Vor wenigen Tagen äußerte sich EliasN97 sexistisch und sorgte für einen Shitstorm. Nun reagiert eine der größten Streamerinnen und zeigt kein Verständnis.

Hamburg – Am vergangenen Wochenende rückte EliasN97 in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seine Aussagen zu einem neuen Modetrend bei Frauen wurden sexistisch aufgefasst und kritisiert. Der Streamer selbst schweigt zur Kritik, doch nun reagiert eine der größten deutschen Streamerinnen. Sie richtet ebenfalls Kritik an den Twitch-Star und erklärt, welche Auswirkungen seine Aussagen haben können.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.210.000 (Stand April 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand April 2023)

EliasN97 äußert sich sexistisch – StarletNova erklärt die Reichweite seine Aussage

Um welche Aussagen geht es? EliasN97 sprach in seinem Livestream den Visible-Thong-Trend an. Dabei tragen Frauen eher tiefsitzende Hosen und eine Unterhose, die über der Hüfte sitzt und damit deutlich sichtbar ist. Der Twitch-Streamer bezeichnete Frauen, die diesem Trend folgen, als leicht zu haben und Männer wären nur auf Sex aus, wenn sie solche Frauen gut finden würden. Seine Freundin soll in einer Beziehung so etwas nicht tragen. Für die Aussagen kassierte er auf Twitter einen Shitstorm. Alle Einzelheiten dazu kann man hier nochmal nachlesen: EliasN97: Streamer löst Sexismus-Skandal aus – „Meinung aus dem Neandertal“

Wie reagiert Nova auf die Aussagen? StarletNova gehört zu den größten Twitch-Streamerinnen Deutschlands und war Teilnehmerin von 7 vs. Wild. Auch sie reagierte auf die Vorwürfe gegen EliasN97. Dabei ging sie vor allem darauf ein, dass die Aussagen des Streamers große Auswirkungen auf seine Community haben kann. So sagt sie:

Weil ich glaube besonders viele Männer keine Ahnung haben, was für eine Wirkung manche Worte haben. Also wenn ich mich mit Eli vergleiche – der hat ja nochmal massig, massig mehr junge Menschen, die ihm zuschauen und wirklich richtig eingefleischte Fans sind. Finde ich dann teilweise schwierig, weil die das dann natürlich bei etwaigen Freundinnen oder bei Damen, an denen sie Interesse haben, weiterleiten und so ein Verhalten an den Tag legen.

Die Streamerin sieht EliasN97 in der Verantwortung und meint, dass solche Aussagen nur dazu beitragen, dass seine Fans solche Äußerungen für in Ordnung halten und auf ihre Beziehungen übertragen würden.

Wer ist StarletNova überhaupt? Die Streamerin und YouTuberin gehört zu den größten Streamerinnen Deutschlands und erreicht im Schnitt etwa 1.200 Zuschauer. Sie ist vor allem im Bereich „Just Chatting“ unterwegs und diskutiert mit ihren Zuschauern über diverse Themen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand sie im Winter 2022. Dort war sie Teilnehmerin der 2. Staffel von 7 vs. Wild. Die Streamerin schied zwar vorzeitig aus, doch sorgte mit vielen Aktionen dafür, dass sie eine der Lieblinge der Staffel wurde.

StarletNova findet klare Worte für EliasN97. © Twitch: StarletNova

StarletNova mit klaren Worten nach Sexismus-Skandal von EliasN97: „Frauen werden übersexualisiert“

Hier zieht Nova einen Vergleich: Die Streamerin zeigt ihrem Twitch-Chat anschließend noch Bilder von Männern, die ihre Hose bewusst tief tragen und die Unterhose deutlich sichtbar in der Öffentlichkeit präsentieren. Anschließend fragt Nova, wo dabei der Unterschied zum Modetrend der Frauen sei. Für sie sei die Sache klar: „Frauen werden übersexualisiert“ und ein Modetrend bei Frauen wird direkt auf die Körperlichkeit gemünzt und nicht auf einen gewissen Style, wie bei Männern.

Außerdem betont Nova, dass es überhaupt nicht möglich sei, aufgrund eines Kleidungsstils zu entscheiden, ob eine Person viele Sexualpartner hat oder „Wifey-Material“ (eine Frau zum Heiraten) sei. Abschließend möchte Nova nochmal betonen, dass Streamer eine Reichweitenverantwortung haben, der sie mit solchen Aussagen, wie EliasN97 sie getroffen hat, nicht nachkommen.