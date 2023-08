EliasN97 spricht über enormen Erfolg von Elevate

Von: Aileen Udowenko

EliasN97: 260.000 Euro in 90 Minuten – Twitch-Streamer landet riesigen Verkaufshit © Imago/Elevate (Montage)

EliasN97 streamt nicht nur, sondern hat auch seine eigene Modemarke. Mit Elevate ist der Twitch-Star auch sehr erfolgreich.

Berlin – Streaming wird wohl zum Nebenjob. So könnte zumindest die Zukunft von EliasN97 aussehen. Der Twitch-Star sitzt nämlich schon länger nicht mehr nur vor seinem PC und unterhält seine Fans, sondern investiert auch immer wieder in andere Projekte. So auch in seine eigene Modemarke Elevate. Und dass diese richtig gut läuft, verriet der Streamer seinen Fans jetzt in einem Livestream.

EliasN97 hat nicht einfach nur Streamer-Merch auf den Markt gebracht, sondern mit Elevate eine ganze eigene Modemarke etabliert. Zusammen mit seinem Twitch-Kollegen Sidney hat Elias Elevate 2020 gegründet und der Erfolg spricht für sich.