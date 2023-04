Screenshot zeigt, wie GTA 6 mit Unreal Engine 5 aussehen könnte

Von: Aileen Udowenko

Screenshot zeigt, wie GTA 6 mit Unreal Engine 5 aussehen könnte © Rockstar Games (Montage)

Auf Twitter ist ein Screenshot aufgetaucht, der zeigt, wie GTA 6 mit der Unreal Engine 5 aussehen könnte. Von dem Bild sind aber nicht alle Fans begeistert.

Hamburg – Noch immer schweigt Rockstar Games zu GTA 6. Trotzdem oder vielleicht auch genau deshalb kursieren aber weiter Screenshots des Spiels in den sozialen Medien. Ein Bild zeigt jetzt, wie GTA 6 mit der Unreal Engine 5 aussehen könnte. Einige Fans halten allerdings nicht viel von dem Look.

Ende März zeigte Entwickler Epic Games auf der Game Developers Conference, was alles mit der Unreal Engine 5.2 möglich sein wird. Ein Fan der GTA-Reihe war wohl so beeindruckt von den gezeigten Bildern, dass er kurzerhand GTA 6 den realistischen Anstrich verpasste.