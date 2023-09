Erdbeben-Opfer in Marokko rettet seine PS5 – Gamer setzt klare Priorität

Teilen

Nach dem heftigen Erdbeben in Marokko beginnen inzwischen die Bergungsarbeiten. Nun ging ein Foto viral, welches im Netz für Diskussionen sorgte.

Marrakesch, Marokko – Am vergangenen Wochenende kam es in Marokko, in einer Region in der Nähe von Marrakesch zu dem stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten. Das Beben am Freitagabend soll mit einer Stärke von 6,8 zu einer der heftigsten Naturkatastrophen zählen, die das Land seit langem erlebt hat. Doch ein besonderes Foto erregte jetzt die Aufmerksamkeit im Netz. Das Bild zeigt einen jungen Mann, der offenbar sein wichtigstes Hab und Gut auf seiner Flucht retten konnte: Seine PlayStation 5.

Name PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ stationäre Spielekonsole Generation 9. Konsolengeneration Speichermedium Blu-ray Release-Datum 12. November 2020 / 19. November 2020 (Europa)

Erdbeben-Opfer in Marokko rettet seine PS5 –Bild geht im Netz viral

Worum geht es? Nach dem schweren Erdbeben in Marokko kursieren unzählige Fotos aus dem Katastrophengebiet im Netz. Doch unter all den tragischen Schicksalen sorgte ein Bild im Netz zumindest auch für Kuriosität.

Es zeigt einen jungen Mann, der nur mit Shorts bekleidet auf der Straße steht und scheinbar das einzige kostbare in den Händen hält, das er vorerst retten konnte: Unverkennbar handelt es sich um seine PS5. So ernst die Situation auch ist, so konnte das Bild zumindest auch für Verwunderung abseits der Naturkatastrophe sorgen. Das Foto erreichte über Twitter über 33 Millionen Nutzer.

Erdbeben-Opfer in Marokko rettet seine PS5 – Das sind die Reaktionen

So reagiert das Internet: Unter dem Foto solidarisierten sich viele User mit dem jungen Mann und den Opfern der Naturkatastrophe in Marokko. Da keine weiteren Umstände zu dem Foto bekannt sind, spekulieren die Nutzer unter dem Post, welche Hintergründe das Bild hat und mit welcher Intention der Mann das Gerät wirklich vor dem Erdbeben gerettet hat.

David Ick kommentiert: „Nur mit der PS5 ohne T-Shirt und barfuß auf dem Beton zu laufen ist der Wahnsinn. Aber ich verstehe es.“

„Nur mit der PS5 ohne T-Shirt und barfuß auf dem Beton zu laufen ist der Wahnsinn. Aber ich verstehe es.“ Selena Lee schreibt: „Ich bin froh, dass es dem Kerl gut geht! Das muss so furchtbar gewesen sein.“

„Ich bin froh, dass es dem Kerl gut geht! Das muss so furchtbar gewesen sein.“ Jane fügt hinzu: „Wenn Sie nur ein paar Sekunden Zeit haben, um aus dem Haus zu rennen, ist es durchaus sinnvoll, sich auf dem Weg nach draußen das Wertvollste zu schnappen, was Sie besitzen. Es ist das Äquivalent dazu, dass Frauen sich ihren Schmuck schnappen, bevor sie gezwungen werden, ihr Zuhause zu verlassen. Manchmal klein, leicht zu transportieren, viel Geld wert und leicht zu verpfänden oder zu verkaufen. Ich war verblüfft, dass sich das Internet dafür über ihn lustig macht.“

„Wenn Sie nur ein paar Sekunden Zeit haben, um aus dem Haus zu rennen, ist es durchaus sinnvoll, sich auf dem Weg nach draußen das Wertvollste zu schnappen, was Sie besitzen. Es ist das Äquivalent dazu, dass Frauen sich ihren Schmuck schnappen, bevor sie gezwungen werden, ihr Zuhause zu verlassen. Manchmal klein, leicht zu transportieren, viel Geld wert und leicht zu verpfänden oder zu verkaufen. Ich war verblüfft, dass sich das Internet dafür über ihn lustig macht.“ Okami Games ergänzt: „Ich hoffe, dass er und die Menschen in Marokko schnell wieder auf die Beine kommen.“

Erdbeben-Opfer in Marokko rettet seine PS5 – Gamer setzt klare Priorität © Twitter: @Oussazeus / Sony / ingame.de (Montage)

Seit dem Erdbeben sind die Bergungsarbeiten inzwischen in vollem Gange. Neben Helfern aus Spanien und Großbritannien sind laut dem Innenministerium von Marokko auch Helfer aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Ort. Laut der WHO sind mehr als 300.000 Menschen von dem Beben betroffen.