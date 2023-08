Erster Patch von Starfield für PC und Konsolen geleakt

Starfield erscheint bald und zum Release reicht Bethesda einen umfangreichen Day-One-Patch nach. Die Inhalte und Fixes sind schon bekannt.

Rockville, Maryland – Bethesda Game Studios lädt zum ersten großen Release seit Fallout 76 ein. Am 6. September erscheint Starfield für Xbox und PC und verfrachtet das Open World Gameplay des Studios in den Umfang einer kompletten Galaxie. Starfield verspricht, ein gigantisches Spiel zu werden, aber da braucht es eben auch gigantische Optimierungsarbeit. Zum Start des Early Access soll ein erster Day-One-Patch mit vielen Fixes erscheinen. Die genauen Inhalte im Update wurden jetzt geleakt.

Die Fixes wurden zuerst bei Insider Gaming berichtet, der Newsplattform von Insider und Leaker Tom Henderson. Dort sind alle Inhalte des Updates aufgeführt, das zum Beginn des Early Access von Starfield erscheinen soll.