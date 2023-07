Es gibt versteckte Höhlen in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Alle versteckten Höhlen in Diablo 4 auf einer Map. Fan bastelt sie zusammen.

Irvine, Kalifornien – Dungeons sind ein wichtiger Part in Diablo 4. Wer alles aus dem Spiel holen will, sollte so viele davon wie möglich absolvieren. Immerhin bekommt ihr dort jede Menge Erfahrungspunkte und Loot in extrem kurzer Zeit. Einige Dungeons sind in Diablo 4 allerdings versteckt.

ingame.de zeigt alle versteckten Dungeons von Diablo 4 auf einer Map.

Mehr zum Thema Diablo 4: Map zeigt geheime Dungeons, die ihr bestimmt übersehen habt

Die geheimen Dungeons in Diablo 4 verstecken sich hinter Nebenquests. Ein Fan hat auf Reddit eine Karte geteilt, die alle Fundorte der entsprechenden Quests markiert.