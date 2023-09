Fans entdecken möglichen Grund für PC-Probleme von Starfield

Von: Joost Rademacher

Die Charaktererstellung in „Starfield“ ermöglicht es, einen eigenen Raumfahrer oder eine Raumfahrerin zu erschaffen. © Bethesda/dpa-tmn

Starfield macht eine gute Figur, aber für viele Fans schluckt das Spiel auf PC zu viele Ressourcen. Dahinter könnte ein Fehler der Entwickler stecken.

Rockville, Maryland – Wer in die Tiefen des Weltalls vordringen will, braucht dafür Equipment auf höchstem Niveau. Das gilt in der echten Raumfahrt sowieso, scheint aber auch bei Starfield der Wahrheit zu entsprechen. Viele, die das neue Spiel von Bethesda auf dem PC installieren, berichten von schlechter Performance, trotz starker Hardware. Ein paar findige Freizeitentwickler haben jetzt eine mögliche Wurzel des Problems gefunden, während Bethesda nur zu weiteren Hardware-Upgrades rät.

Was der Grund hinter den Problemen von Starfield ist, lesen Sie hier.

Seit Release gibt es wiederholt Berichte von Spielen, dass Starfield einfach keine hohe Bildrate erreichen würde. Auch Crashes wären nicht auszuschließen, trotz gedrosselter Grafikeinstellungen und starker Hardware. Bei diversen PCs, die mit Leichtigkeit so etwas wie Baldur‘s Gate 3 in hohen Einstellungen mit 60 FPS packen würden, läuft das Spiel allenfalls in Grafikeinstellungen auf dem Minimum – mit maximal 28 Bildern pro Sekunde.