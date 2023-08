Fibi spricht über das Leben als Influencerin

Von: Aileen Udowenko

Fibi spricht über das Leben als Influencerin © Fibi Pfeiffer, xFibii / Imago Images (Montage)

Fibi ist eine der bekanntesten deutschen Streamerinnen. Von ihrem Job als Influencerin hält sie allerdings nicht viel.

Erfurt – Immer mehr Menschen träumen davon als Streamer und Influencer durchzustarten und Tausende von Followern während des Zockens zu unterhalten. Allerdings ist das Dasein als Influencer nicht für jeden die pure Erfüllung. Fibi sprach im Livestream offen darüber, dass sie an ihrem Werdegang zweifelt. Denn für den Twitch-Star kommt eine Sache in ihrem Job deutlich zu kurz.

ingame.de berichtet von Fibis Kritik am Influencer-Dasein.

Fibi versammelt auf Twitch mittlerweile fast 600.000 Follower. Ihre Streaming-Karriere ist für die 17-Jährige nicht mehr nur ein Hobby, sondern ihr Vollzeitjob. Eigentlich ist das wohl der Traum von vielen, doch nicht für Fibi. In einem Livestream sprach sie jetzt über die Schattenseiten ihres Influencer-Lebens und erklärte ihre Fans, warum sie auf ihre Karriere nicht stolz ist.