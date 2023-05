Flitzer vs. Twitch-Streamer: Fußball-Fan kassiert üblen Body-Check von Trymacs

Von: Noah Struthoff

Trymacs schließt sich WM-Boykott an – „Ich mag meinen Fußball ohne tausende Leichen“ © Trymacs/IMAGO/Sven Simon (Montage)

Trymacs ist zusammen mit anderen Streamern beim SSV Hardstuck aktiv. Nun stürmte ein Flitzer den Platz für ein Foto – der Streamer fand das gar nicht lustig.

Hamburg – Twitch-Streamer Trymacs spielt regelmäßig zusammen mit befreundeten Streamern in einem Fußball-Verein, dem SSV Hardstuck. Bei den Spielen sind dann auch zahlreiche Fans am Start, die die Streamer anfeuern. Einer der Fans ging nun einen Schritt weiter und wollte unbedingt ein Foto mit Trymacs. Er stürmte den Platz und rannte auf sein Idol zu, doch musste schnell feststellen, dass der so gar keine Lust auf ihn hatte.

ingame.de zeigt Ihnen den üblen Body-Check, den Trymacs gegen den Fan ausgeteilt hat.

Abseits der Flitzer-Attacke gegen Trymacs lief das Spiel für die Twitch-Streamer äußerst erfolgreich. Sie sicherten sich den Sieg und die Meisterschaft in der Kreisliga. Die Party nach dem Spiel war dementsprechend groß.