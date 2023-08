Fortnite wird zum Rennspiel – Erste Details zu neuem Spielmodus in Chapter 5

Von: Joost Rademacher

Insidern zufolge soll ein Rennspiel-Modus zu Fortnite kommen. Erste Leaks sowie ein Releasetermin für die Autorennen sind schon jetzt bekannt.

Cary, North Carolina – Wer an Fortnite denkt, dürfte in der Regel als erstes Cartooncharaktere und Geballer im Kopf haben. Autos kommen im Battle Royale von Epic Games zwar vor, dienen aber in der Regel eher als Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Daran könnte sich noch in diesem Jahr etwas ändern. Insidern zufolge soll Epic Games an einem Rennspiel direkt in Fortnite arbeiten. Der neue Spielmodus soll schon bald erscheinen und bereits zum Start erstaunlich umfangreich werden.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle Royale

Fortnite: Rennspiel im Battle Royale erwartet – Release möglicherweise schon 2023

Rennen fahren in Fortnite: Das beliebte Battle Royale von Epic Games ist den Autorennen immerhin nicht komplett fremd. Während Vehikel im herkömmlichen Spiel meistens eher pragmatisch genutzt werden, kommen sie dafür im Kreativ-Modus 2.0 von Fortnite teilweise umso besser zum Einsatz. Diverse Fans haben schon ihre eigenen Maps gebaut, in denen der Shooter zum Rennspiel digitiert.

Völlig alt ist der Ansatz also nicht, bald könnte Epic Games aus den Fan-Maps aber einen offiziellen Spielmodus machen – wenn man Fortnite-Insider ShiinaBR Glauben schenken darf. Über seinen Twitter-Account (bzw. X-Account) hat er kürzlich erste Informationen zu dem kommenden Rennspiel-Modus geteilt.

Fortnite wird zum Rennspiel – Erste Details zu neuem Spielmodus in Chapter 5 © Epic Games / Twitter: ShiinaBR (Montage9

Das steckt im Fortnite-Rennspiel: Laut Shiina soll der neue Spielmodus schon zum Start mit einigen Inhalten kommen. Die Rede ist von 12 Maps im Casual-Modus, einem Ranglisten-Modus mit 4 Maps, sowie Zeitrennen und Tutorials. Epic Games plane wohl auch schon einen Battle Pass, wobei der sich unserer Erwartung nach an den des Battle Royale halten würde – es wären also rein kosmetische Extras und Skins für Autos zu erwarten.

Diverse Autos ließen sich, laut ShiinaBR, im Spiel selbst freischalten. Möglicherweise ist auch Anpassung der Autos möglich, der Insider spricht im Post von einem „Garage“-Menü für die Lobby von Fortnite. Über die Auswahl an Autos und Maps bleibt Shiina aber vage.

Wann ist Release? Der Release soll laut ShiinaBR für Chapter 5 angesetzt sein. Bekannt ist aber nicht, ob damit schon der für Ende 2023 erwartete Start von Chapter 5 gemeint ist. Das nächste Kapitel dürfte wieder bis Ende 2024 dauern. Es ist also auch nicht auszuschließen, dass Fans sich bis zum tatsächlichen Release des neuen Spielmodus noch ein Jahr gedulden müssen.

Wie sicher ist die Information? ShiinaBR gilt als einer der zuverlässigsten und profiliertesten Insider rund um Fortnite. Wenn er von einem neuen Spielmodus redet, horcht man also zurecht auf. Dennoch ist jede Info, die nicht vom Publisher selbst kommt, mit einem Mindestmaß an Skepsis zu sehen. Shiina hat auch des Öfteren von einem First-Person-Modus in Fortnite geredet und dass er in Chapter 4 Season 2 kommen solle. Bisher fehlt davon noch jede Spur. Gegen ein paar wilde Autorennen mit Freunden hätten wir aber nichts einzuwenden.