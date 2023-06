Größter Fortnite-YouTuber mit emotionalem Karriere-Ende: „Muss jetzt mein Leben leben“

Von: Aileen Udowenko

Der YouTuber Tfue ist wohl eines der bekanntesten Gesichter im Fortnite-Kosmos. Jetzt gab er allerdings überraschend sein Karriere-Ende bekannt.

Florida, USA – Auf einem der erfolgreichsten amerikanischen YouTube-Kanäle wird es jetzt still. Denn der Streamer Tfue (Turner Tenney) gab in einem emotionalen Video bekannt, dass er seine Online-Karrie an den Nagel hängt. In rund 40 Minuten erklärt er seinen Fans, wie er zu der schweren Entscheidung gekommen ist.

Name Turner Tenney Geburtstag 2. Januar 1998 Abonnenten YouTube 11.7 Millionen (Stand Juni 2023) Follower Twitch 11.4 Millionen (Stand Juni 2023)

„Mein Leben vor Bildschirmen verbracht“: Größter Fortnite-YouTuber hört nach acht Jahren auf

Das sagt Tfue: Tfue hat sich auf YouTube einen Namen gemacht. Seit acht Jahren versorgt der mittlerweile 25-jährige seine Fans mit Gaming-Videos. Vor allem in der Fortnite-Community konnte er eine große Reichweite erlangen. Doch mit Videos zum bunten Battle-Royale ist jetzt Schluss, denn in einem emotionalen Statement gab Turner Tenney bekannt, dass er nicht länger auf YouTube und Co. aktiv sein wird. Auch Ninja wird Twitch verlassen und konzentriert sich in Zukunft auf andere Plattformen.

Bereits seit zwei Monaten warteten Fans vergebens auf neue Videos oder Streams des YouTubers. Doch damit, dass Tfue komplett von der Bildfläche verschwinden würde, hatte wohl niemand gerechnet. In seinem letzten Video vom 20. Juni erklärt Turner unter Tränen seine Entscheidung. „Ich muss einfach Zeit für mich haben, wisst ihr? Ich bin jetzt 25 und es fühlt sich an, als hätte ich die meiste Zeit meines Lebens vor Bildschirmen verbracht. Ich brauche eine Pause. Ich muss einfache für eine gewisse Zeit verschwinden“. Hier ist das Video von Tfue auf YouTube.

Tfue sagt in seinem Video, er möchte jetzt endlich sein „Leben leben“. „Ich habe Gaming als Ausflucht von der Realität gesehen und ich glaube, jetzt brauche ich die Realität als Ausflucht vom Gaming. Ich fühle mich einfach etwas gefangen, wisst ihr? Es ist wirklich hart manchmal, sechs oder acht Stunden am Stück streamen. Ich habe keine Zeit für mich“. Allerdings müssen Fans des Streamers nicht komplett die Hoffnung verlieren, denn Tfue will sich die Möglichkeit offen halten, nach einer Pause zurückzukehren.

Tfue beendet YouTube-Karriere – So reagieren die Fans

Das sagen Fans: Für die Fans von Turner Tenney ist die Nachricht ein Schock. Über acht Jahre lang hat er sich eine Followerschaft von über 11 Millionen Fans aufgebaut. Doch diese zeigen Verständnis für das Karriere-Ende des YouTubers. Das sind Kommentare unter dem Video von Tfue.

FutureFrostOps: „Das Ende einer Ära.“

AmosdollMusic: „Ich habe deine unterhaltsamen Gameplays immer sehr gemocht. Egal ob Fortnite oder Minecraft-Speedruns. Nur das beste für deinen nächsten Lebensabschnitt, hoffentlich findest du so dein Glück.“

CouRageJD: „Einer der Besten. Wir schätzen es sehr wert, dass du dich vor der Kamera so verletzlich zeigst.“

gagepack4340: „Du hast wirklich meine Kindheit beeinflusst, ich danke dir dafür. Wir werden dich vermissen, du bist eine Legende.“

Ob oder wann Turner Tenney zurückkehrt, ist noch nicht klar. Fans sind sich aber einig, dass sich der YouTuber eine lange Auszeit verdient hat. Auch ein deutsches YouTube-Duo gab erst kürzlich ihre Trennung bekannt.