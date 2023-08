Frank Rosin im September auf Twitch – Verbrüdert sich mit deutschen Streamern

Von: Josh Großmann

Man mag es kaum glauben, aber Frank Rosin ist sehr beliebt unter Twitch-Streamern. Doch ist Twitch auch bliebt bei Frank Rosin? Scheinbar ja.

Berlin – Auf Twitch und Co. sind sogenannte Reaction-Streams gang und gäbe. Streamer sehen sich Videos und ähnliches an und geben ihre Meinungen und Einschätzungen dazu ab. Erstaunlicherweise gehört „Rosins Restaurants“ zu den beliebtesten Reaction-Inhalten. Ein deutscher Streamer trifft Frank Rosin nun persönlich und statt sich darüber zu beschweren, dass die Twitch-Szene seine Inhalte klaut, verbrüdert er sich mit ihm. Im September will er selber streamen.

Frank Rosin ab September auf Twitch – Deutscher Streamer Finow muss ihn nicht mal überreden

Was ist passiert? Auf Twitch schauen deutsche Streamer immer wieder gern „Rosins Restaurants“. Woher der Trend kommt? In den USA sehen einige Streamer gern dem Fernsehkoch Gordon Ramsay in „Hell’s Kitchen“ zu und haben machmal sogar Kontakt zu ihm. Doch auch wenn der amerikanische Koch sich mittlerweile sehr selbstsicher auf sozialen Medien zeigt, war von Rosin noch keine Spur in Twitch-Deutschland.

Debatte um Reaction-Content Besonders in den USA wird derzeit eine große Debatte über Reaction-Content abgehalten. Viele Fans und engagierte Streamer stört es, dass besonders erfolgreiche Stars oft nur dürftige Reaktionen zum gezeigten Content abgeben. Im Mittelpunkt der Diskussion steht der weltweit größte Streamer xQc, der hin und wieder Videos einschalten und dann seinen Platz verlassen soll. So würden sie Geld verdienen, ohne zu Fremd-Content etwas Wertvolles beizutragen.

Neue Folgen: Am 9. August gab es einen Umschwung in der Frank Rosin-losigkeit, als der deutsche Streamer Felix Nier alias Filow den 57-jährigen Koch getroffen hat. Scheinbar hat der Streamer erzählt, wie sehr er und seine Kollegen sich auf die neuen Folgen „Rosins Restaurants“ ab 21. September freuen – denn ohne Umwege freunden sich die beiden an.

Obwohl es viel Kritik über Reaction-Content gibt, wenn beispielsweise Trymacs „Rosins Restaurants“ einfach laufen lässt, während er „Clash of Clans“ spielt, ist der Koch sichtlich von den jungen Leuten um sich herum angetan. Der ebenfalls kritisierte US-Streamer xQc schämt sich, als seine Haushaltshilfe im Stream aufräumt. Den Clip mit Frank Rosin haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Was erzählt Frank Rosin? Was Twitch-Fans als „Fiebertraum“ beschreiben, ist der blanke Enthusiasmus des 57-jährigen Frank Rosin. Scheinbar will er einen Livestream am 21. September veranstalten und lädt die deutsche Twitch-Szene dazu ein, das Event zu co-streamen: „Und dann werden wir eine neue Ära einleiten“. Zwar braucht der Koch hier und da noch etwas Hilfe bei der „Lingo“, doch meint er es nur gut, wenn er sagt, dass er eine „richtig große Twitch-Connection“ aufbauen will.

Frank Rosin wirklich auf Twitch? Fans können ihren Augen und Ohren kaum trauen

Kommt Frank Rosin wirklich zu Twitch? Ist er sogar schon! Am selben Tag meldete sich Frank Rosin noch bei Filow im Twitch-Chat. „derrose53“ nennt sich der Fernsehkoch und versucht mit niedlichen Nachrichten die Aufmerksamkeit des Streamers zu erlangen, der durchschnittlich etwa 1.000 Zuschauer hat. Verrückterweise gibt es den Account von Frank Rosin sogar schon seit 2020. Völlig fassungslos teilt Filow die Nachrichten seines prominenten Fans.

Was genau Filow und Frank Rosin nun ausgemacht haben oder ausmachen werden, ist noch nicht ganz klar. Jedoch sollte man sich den 21. September gleich doppelt markieren, wenn „Rosins Restaurants“ neue Folgen bekommt und der Man Himself auf Twitch zu sehen sein wird. Sicherlich wird Filow bis dahin noch ein Update zu Frank Rosins Auftritt geben. Knossi war bei QVC und hat den Verkaufsrekord geknackt – jetzt könnten sich ähnliche Bilder ergeben.

Das sagen die Fans: Auch die Fans können es kaum glauben. „Never ever“ heißt es in den Kommentaren unter dem Tweet. „Ich zittere am ganzen Körper“, schreibt ein Fan, dem der Content rund um Frank Rosin wohl besonders gut gefällt. Wer es immer noch nicht glauben kann, sollte einfach einschalten, wenn es so weit ist. Bei so viel Zuspruch ist es auch denkbar, dass Frank Rosin selbst hin und wieder einen Wein auf Twitch trinken wird.