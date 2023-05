Frische Spiele im Mai – Neue Titel für PS Plus angekündigt

Von: Joost Rademacher

Frische Spiele im Mai – Neue Titel für PS Plus angekündigt © Sony

Sony hat die neuen Spiele für die Kataloge von PS Plus Extra und Premium enthüllt. Im Mai 2023 gibt es insgesamt 22 Spiele kostenlos im Abo.

San Mateo – Die nächste Fuhre an Gratis-Games für PS Plus im Mai 2023 steht an. Nachdem die neuen kostenlosen Spiele für PS Plus Essential schon Anfang des Monats erschienen waren, wird es bald Zeit für neues Futter bei Extra und Premium. Sony hat die kommenden Titel für den Abo-Service inzwischen offiziell angekündigt. Das neue Angebot kann sich richtig sehen lassen und auch das Datum für die Freischaltung steht bereits.

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium im Mai 2023 finden Sie hier.

Sony packt für den Mai ordentlich frisches Futter auf den PS-Plus-Tisch. Satte 22 Spiele kommen bei Extra und Premium in die Kataloge. Eines davon ist allerdings nur für asiatische Regionen verfügbar – außerdem sind vier davon exklusiv dem Premium-Abo vorbehalten.