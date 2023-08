Fußballer kehrt in EA Sports FC 24 wohl zurück

Von: Janik Boeck

EA Sports FC: Open World-Modus geleakt – Fans sind verwirrt © EA Sports

Ein ehemals gelöschtes Gesicht kehrt in EA Sports FC 24 vielleicht zurück.

Vancouver – Die Fußball-Welt bereitet sich auf den Release von EA Sports FC 24, kurz EA FC 24, vor. Knapp einen Monat bevor es losgeht, ranken sich noch etliche Gerüchte um die erste Fußballsimulation von EA ohne Beteiligung der FIFA. Wie es aussieht, kehrt ein Gesicht zurück, das viele Fans lieber vergessen würden. Mason Greenwood ist angeblich in der Datenbank von EA FC 24.

ingame.de verrät, was hinter der möglichen Rückkehr von Mason Greenwood in EA FC 24 steckt.

Wie der Leaker ReFIFA in einem YouTube-Video berichtete, soll der ehemalige Spieler von Manchester United in EA FC 24 eine Rückkehr feiern. Das Gesicht von Mason Greenwood soll erneut in der Datenbank der Fußballsimulation enthalten sein.