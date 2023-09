Geschmuggelte Waren in Starfield verkaufen

Von: Joost Rademacher

Starfield: Fans sind auf der Gamescom 2023 zum Zuschauen gezwungen © Bethesda Softworks

In Starfield bekommen Spieler es mit illegalen Waren zu tun, auf die Scanner es abgesehen haben. So versteckt und verkauft man die Schmuggelware.

Hamburg – Die Menschheit mag in Starfield das Weltall kolonisiert haben und auf verschiedenen Planeten überall in der Galaxie existieren. Einige Dinge ändern sich dennoch nie, auch in der fernen Zukunftsvision von Bethesda gibt es verbotene Waren, die man nicht einfach so mit sich in der Öffentlichkeit herumschleppen darf. Diese Schmuggelware wird Spieler immer wieder in Schwierigkeiten mit Scannern bringen, wenn man sie nicht versteckt. Wie man Schmuggelwaren in Starfield richtig verkauft, verraten wir hier.

Wird man in Starfield mit dieser Schmuggelware entdeckt, muss man einer Durchsuchung zustimmen, andernfalls kann es zum Kampf mit fatalen Konsequenzen kommen. Bei der Durchsuchung nehmen die Behörden sämtliche Schmuggelware in Beschlag, ebenso wie alle Items, die man woanders geklaut haben könnte.