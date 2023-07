Gold in Diablo 4 wegen Bug verloren

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Spieler haben in Diablo 4 Gold verloren.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 Season 1 hat Fans jede Menge neuer Inhalte gegeben, um das Abenteuer in Sankutario spannend zu gestalten. Das Spiel nimmt aber auch. Ein fieser Bug zieht euch aktuell in Diablo 4 Season 1 das Gold in Millionenhöhe aus der Tasche.

ingame.de erklärt, welcher fiese Bug Fans Millionen Gold in Diablo 4 kostet.

Mehr zum Thema Diablo 4: Bug kann euch Millionen Gold kosten – So vermeidest Du den Fehler

Ein Teil von Season 1 in Diablo 4 sind die sogenannten Saisonalen Segen. Diese bieten im Austausch gegen schwelende Asche einige Boni auf Erfahrung nach Monster-Kills oder Gold aus dem Verkauf von Items.