GTA 6 „auf der Zielgeraden“ – RDR für PS4 und Switch gibt Fans lang ersehnte Hoffnung

Von: Joost Rademacher

Red Dead Redemption erscheint noch einmal für PS4 und Switch, aber Rockstar hat herzlich wenig mit dem Port zu tun. Das könnte Gutes für GTA 6 bedeuten.

New York – Für Freizeit-Cowboys und Hobby-Outlaws kehrt ein Klassiker bald auf moderne Konsolen zurück. Red Dead Redemption wird am 17. August erneut für PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Wie sich herausstellen sollte, ist Rockstar Games an diesem Re-Release aber kaum beteiligt. Stattdessen soll ein externes Studio die neue Version entwickelt haben. Für Red Dead Redemption ist das kein wirklich gutes Omen, für GTA-Fans könnte es aber einen Hoffnungsschimmer in Sachen GTA 6 bedeuten.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Rockstar hat Red Dead Redemption abgegeben – Auch das neue Studio hat Rockstar-DNS

Rockstar gibt Entwicklung ab: Auch wenn es nicht GTA 6 ist, eine Neuigkeit von Rockstar sorgt immer für Aufregung. Am 7. August ging ein Raunen durchs Internet, als Rockstar Games überraschend den Release von Red Dead Redemption für PS4 und Switch ankündigte. Danach folgte schnell die Ernüchterung. Nicht nur soll die neue Version, ohne Updates in Grafik oder Gameplay, 50 Euro kosten. Fans der Reihe entdeckten auch, dass Rockstar selbst nicht an der Entwicklung des Ports beteiligt ist.

Stattdessen hat Rockstar die Entwicklung an Double Eleven abgegeben, ein unabhängiges Studio in England, das sich bisher hauptsächlich auf Konsolenumsetzungen anderer Spiele spezialisiert hat. Ein Stück Rockstar-DNS steckt aber auch in Double Eleven, die Gründer des Entwicklerstudios sind ehemalige Mitarbeiter von Rockstar Leeds. Dennoch ruft der Gedanke an ein externes Entwicklerstudio bei einem Spiel von Rockstar unschöne Erinnerungen hervor.

Rockstar Games‘ desaströse Geschichte mit externen Entwicklern Was die Arbeit mit externen Entwicklerstudios angeht, sind viele Fans von Rockstar Games und GTA schon ziemlich geschädigt. Schon seit 2010 mussten viele sich mit mittelmäßigen Versionen für Android und iOS abfinden, die damals von War Drum Studios entwickelt wurden. Das Studio benannte sich schließlich in Grove Street Games um und übernahm auch die Entwicklung der GTA Trilogy Definitive Edition, die nach Release ein echtes Bug-Drama erlebte.

Schlechte Nachrichten für RDR – Hoffnung auf gute Nachrichten für GTA 6

„Alle Hände an Deck“: Dass Red Dead Redemption nicht aus der sorgfältigen Hand von Rockstar Games selbst zurückkommt, kann aber gute Nachrichten für GTA 6 bedeuten. Im Communityforum zu GTA 6 bei Reddit glauben Fans, dass Rockstar jetzt mit voller Kapazität am neuen Teil der GTA-Reihe arbeitet, weshalb der Port von RDR für PS4 und Switch an ein anderes Studio gegangen ist. „Das ist es, Ladies and Gentlemen. Wir sind auf der Zielgeraden“ schreibt ein Fan in einem Post beim GTA-6-Subreddit hoffnungsvoll.

Zusätzlich hat der Poster eine ganz wilde Verschwörungstheorie: Rockstar solle absichtlich einen schlechten Port von Red Dead Redemption veröffentlichen, um Erwartungen zu senken, nur um Fans dann mit GTA 6 als bestes Spiel aller Zeit umzuhauen. Dazu braucht es erst einmal überhaupt eine Ankündigung des Spiels. Eine Leak-Legende erwartet den ersten GTA 6 Trailer aber im November, die Enthüllung könnte also nicht mehr weit weg sein.