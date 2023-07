GTA 6: Rockstar Games droht mit jahrelanger Tradition zu brechen

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Rockstar Games bringt seit Jahren eindrucksvolle Singleplayer-Games auf den Markt. Mit GTA 6 könnte das Studio diese Tradition allerdings über Bord werfen.

New York – Die Spiele, mit denen Rockstar Games ihre größten Erfolge feiert, haben eines gemeinsam: Sie sind verdammt gute Singleplayer-Games. Egal ob die GTA-Reihe oder Red Dead Redemption. Abseits der Online-Versionen sind diese Spiele vor allem dafür bekannt, Spieler alleine vor ihre Bildschirme zu fesseln. Mit GTA 6 könnte das Entwicklerstudio allerdings mit dieser alten Tradition brechen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Bricht Rockstar Games mit alter Tradition?

GTA 6 bricht mit Tradition? Rockstar Games hat sich in ihren erfolgreichsten Marken noch nicht wirklich mit Koop-Modi für die Storys beschäftigt. Bisher gehört es zum gängigen Prinzip, sich alleine durch die immersiven Welten von GTA oder Red Dead Redemption zu kämpfen. Doch in GTA 6 könnte sich dies ändern. Zwar ist offiziell noch nicht viel zum anstehenden Titel bekannt, aber es wirkt so, als hätte das Studio alle Weichen gestellt, den nächsten Schritt in Richtung Koop zu wagen.

GTA 6: Rockstar Games droht mit jahrelanger Tradition zu brechen © Midjourney

Zu GTA 6 tummeln sich bereits viele Leaks im Netz. Von denen einige ziemlich aus der Luft gegriffen scheinen, doch andere werden auch von glaubwürdigen Journalisten bestätigt. So sprach Jason Schreier bereits davon, dass die Geschichte von GTA 6 inspiriert wird von dem Gangster-Paar Bonnie und Clyde. So entstanden Vermutungen über zwei spielbare Protagonisten namens Jason und Lucia in GTA 6. Dass GTA 6 wohl zum ersten Mal eine Protagonistin spendiert bekommt, wurde auch durch die Mega-Leaks 2022 bekannt.

Der Mega Leak zu GTA 6 Am 18. September 2022 wurden über 90 Videos zu GTA 6 geleakt, die verschiedene Szenen und Charaktere aus dem anstehenden Blockbuster-Titel zeigten. Bis dato war noch nichts zu dem Spiel bekannt, doch schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Materials bestätigte Rockstar Games die Echtheit der Dateien. Seither werden die Videos und Screenshots von Fans immer noch genauestens unter die Lupe genommen und interpretiert. Das Besondere – die geleakten Files stammen alle aus einer frühen Version des Spiels aus 2021.

Bei Hauptcharakteren im Bonnie und Clyde Stil, liegt es also nahe, dass Spieler mit beiden Figuren gleichzeitig die Geschichte des Spiels erleben können. Ein solches Konzept würde sich somit von GTA 5 abheben, da zwischen den verschiedenen Protagonisten zwar gewechselt werden konnte, aber diese unterschiedliche Story-Stränge erlebt haben. Für viele Fans, wirkt es deshalb wie der logischste Schritt einen Koop-Modus in der Hauptstory zu verbauen.

GTA 6 im Koop? Keine leichte Entscheidung für Rockstar Games

Nicht ganz neu: Natürlich ist Rockstar Games nicht komplett unbefleckt, was Mehrspieler-Modi angeht. Auch in den Online-Versionen von GTA 5 und Red Dead Redemption können Spieler gemeinsam die Straßen unsicher machen, doch dabei wird nie die Story der Games gespielt. In Bully war der Koop-Modus auf Minispiele begrenzt und in GTA San Andreas hatte der zweite Spieler effektiv keine Rolle. Es lässt sich also nicht leugnen, dass Rockstar Games, vor allem für ihre Einzelspieler-Erfahrungen bekannt sind.

Jetzt neue Wege zu gehen, birgt also auch Gefahren für das Studio. Denn wenn Entwickler ein bekanntes Terrain verlassen, kommt es nicht selten zu Schwierigkeiten. Das musste zuletzt auch Daedalic feststellen, die ihr erstes Stealth-Game Gollum, laut Kritiken wohl komplett in den Sand gesetzt haben. Noch ist allerdings nicht offiziell bestätigt, dass Rockstar Games im anstehenden GTA-Teil tatsächlich Koop implementieren wird. Wir würden uns aber auch freuen, wenn es diese acht kleinen Details zu GTA 6 schaffen.