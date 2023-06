GTA Online: Alle Boni der Eventwoche

Von: Aileen Udowenko

GTA Online: Gratis Monstertruck zum Indipendence Day – So bekommt ihr das kostenlose Auto © Rockstar Games

In GTA Online ist eine neue Eventwoche gestartet. Die steht ganz im Zeichen des Independence Day in Amerika.

New York – Jede Woche gibt es im Rahmen des Weekly Updates mal kleinere und mal größere Boni für die Spieler von GTA Online. Für die Woche bis zum 6. Juli hat sich Rockstar Games allerdings etwas ganz Besonderes überlegt. Denn in Amerika wird der Independence Day gefeiert und das geht auch an GTA Online nicht spurlos vorbei. Fans können sich über einen kostenlosen Monstertruck und weitere Boni im Spiel freuen.

ingame.de verrät alles zur Eventwoche in GTA Online.

Passend zum Independence Day macht Rockstar Games den Spielern von GTA Online ein ganz besonderes Geschenk. Denn ein beliebtes Auto gibt es bis zum 6. Juli gratis. Der Vapid Liberator wird mit blau-weißem Anstrich kostenlos zur Verfügung gestellt.