HoneyPuu wegen Hund von Flugbegleiterin attackiert: „Die wollte mich rausschmeißen“

Teilen

HoneyPuu wollte mit ihrem Hund Coco auf Madeira entspannen. Die Flugbegleiterin wollte sie wegen des Vierbeiners angeblich aus dem Flieger werfen.

Madeira – Als Streamerin kann das Leben schon mal stressig werden. Isabell Schneider, besser bekannt als HoneyPuu, wollte daher nach Madeira fliegen und etwas entspannen. Mit dabei war auch ihr Hund Coco. Mit dem hatte eine Flugbegleiterin wohl ihre Probleme, denn sie wollte die Twitch-Streamerin wohl rausschmeißen.

Name: Isabell Schneider Streamerinnen Name: HoneyPuu Geburtsdatum: 16.12.2000 Geburtsort: unbekannt Größe: 171 cm Twitch-Follower: 670.000 (Stand Februar 2023)

HoneyPuu will mit Coco nach Madeira – Flugbegleiterin will sie rausschmeißen

Was ist passiert? Nach dem Fußball Event Battle of the Socials in Mainz hatte HoneyPuu wohl ihren Urlaub auf Madeira geplant. Schon der Flug entpuppte sich dabei als Herausforderung, denn eine Flugbegleiterin war angeblich gar nicht gut auf den Hund Coco zu sprechen. Laut HoneyPuu soll die Stewardess „Kannst du Ding jetzt nach unten stellen?“ gefragt haben, als diese gerade an ihrem Platz angekommen war.

HoneyPuu: Flugbegleiterin will sie wegen Hund aus dem Flieger werfen © Twitter: HoneyPuu_ (Montage)

Daraufhin sei „Coco auf einmal voll ausgerastet“ und habe angefangen in der Transportbox zu kratzen und diese von innen zu öffnen. Das sei der Flugbegleiterin zu viel gewesen. „Die wollte mich rausschmeißen“, wie die Streamerin berichtet. Sie habe der Stewardess daraufhin empfohlen, über einen Berufswechsel nachzudenken. Für ihre freche Art, ist sie bekannt, denn auch die Militante Veganerin wurde von HoneyPuu angefahren. In einem Stream berichtete HoneyPuu ausführlich über den Vorfall im Flieger.

HoneyPuu und Coco landen trotz Komplikationen auf Madeira – genießen die Sonne

„Der Adler ist gelandet“: Trotz der Probleme beim Start der Reise, schafften es Streamerin und Hund aber wohlbehalten auf Madeira zu landen. Auf Twitter verkündete HoneyPuu „Der Adler ist gelandet“. Weiter berichtete sie, dass die Flugbegleiterin den restlichen Flug über nicht mehr zu ihr an den Platz gekommen sei, sondern stattdessen eine Kollegin vorgeschickt habe.

Streamerin und Hund tut die Ruhepause wohl gut. HoneyPuu twitterte ein Bild von Coco, die sich wohl jeden Tag in der Sonne badet. Auch die Streamerin vermeldete, dass sie noch ein wenig länger bleiben werde. Der chaotische Flug und die Flugbegleiterin „wird vergessen und Madeira wird sich jetzt erstmal angeschaut“, wie sie nach dem Flug auf Twitter schrieb.