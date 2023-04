„Für einander bestimmt“: YouTuber iBlali packt über gruselige Stalkerin aus

Parasoziale Beziehungen finden zu wenig Beachtung im öffentlichen Diskurs, das findet YouTuber iBlali. Daher erzählt er von einer Stalkerin, die ihn bedrängte.

Madeira – Viktor Roth ist ein Urgestein der deutschen YouTube-Szene, viele kennen ihn wohl eher unter dem Namen iBlali. Manche Fans würden aber wohl trotzdem lieber beim Viktor bleiben, privat mit iBlali schreiben und sich vielleicht auch ein gemeinsames Leben mit dem YouTuber ausmalen. Genau so passierte es iBlali 2021. In einem neuen Video berichtet der YouTuber von einer Stalkerin, die ihn kurz vor seinem Umzug nach Madeira bedrängte. Mit seinem Erlebnisbericht möchte iBlali ein Schlaglicht auf das Thema parasoziale Beziehungen werfen.

YouTuber iBlali Geboren 29. Februar 1992, Kasachstan Vollständiger Name Viktor Roth Nominierungen Bravo Otto in der Kategorie Social Media Star Netzwerk ReachHero

iBlali: YouTube-Urgestein berichtet von Stalker-Vorfall

Was war passiert? Kurz bevor iBlali 2021 nach Madeira zog, erreichten ihn immer wieder seltsame Nachrichten von einem Mädchen auf Twitter. Die Messages rissen einfach nicht ab: Das Mädchen habe Träume, nein nicht nur Träume, sondern gleich Visionen von einem gemeinsamen Leben mit iBlali. Auf einmal war sogar von einem gemeinsamen Kind die Rede. Dabei handelte es sich für das Mädchen wohl nicht nur um eine Wunschvorstellung, sondern um ein vorbestimmtes Schicksal. „Wir sind füreinander bestimmt“, heißt es in der Nachricht, die iBlali in seinem Video zeigt.

iBlali blockierte die Person auf Twitter, nur um feststellen zu müssen, dass sie sich schon bald neue Accounts erstellte, um den YouTuber weiter zu bedrängen. Auch eine klar ausgesprochene Absage verstand die Social Media Stalkerin wohl nicht. Kurz vor dem Umzug wurde der zuvor noch rein digitale Sachverhalt dann physisch. iBlali fand einen Brief des Mädchens in seinem Postkasten – dabei war seine Adresse eigentlich geheim. Das ganze gab dem YouTuber „so ein ekelhaftes Gefühl im Magen“, wie er in seinem aktuellen Video zum Thema berichtet.

Was sind parasoziale Beziehungen? iBlali erzählte von seiner Geschichte, um auf das Thema parasoziale Beziehungen aufmerksam zu machen. Das sind Verbindungen, die nur von einer Seite aktiv betrieben werden. Im Grunde sind es imaginierte Beziehungen, bei der die eine Partei der anderen, oft ohne es zu wissen, hilflos ausgeliefert sind.

Es sind Traumkonstrukte, denen erst widersprochen wird, wenn beide Seiten aufeinander treffen. Ein klassisches Beispiel für eine parasoziale Beziehung wäre etwa ein Fan, der in sein Musik-Idol verliebt ist und sich schon eine Zukunft bis hin zur Hochzeit mit ihm ausmalt. Auch Streamer wie MontanaBlack oder Amouranth hatten in der Vergangenheit Berührungen mit Stalkern.