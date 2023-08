Informationen zum Release von Armored Core 6 auf Konsolen und PC

Von: Joost Rademacher

Armored Core 6 wird ein gnadenloses Drecksstück – Ich liebe es jetzt schon © Bandai Namco / From Software

Morgen feiert Armored Core 6 Release auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Alles zu Uhzeit, Preload und Downloadgröße.

Tokio – Mech-Masochisten und alle, die es werden wollten, sollten aufpassen. From Software lässt Armored Core 6 schon bald auf die heimischen Konsolen und PCs los. Am 25. August erscheint der neueste Teil der Mech-Actionreihe auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. Damit die Ankunft auf Rubicon 3 am Release möglichst glattläuft, können Fans hier schon im Voraus über die Uhrzeiten informieren. Außerdem verraten wir alles Nötige zum Preload und den Downloadgrößen von Armored Core 6 auf allen Plattformen.

Alles zum Release von Armored Core 6 erfahren Sie hier.

Für Armored Core 6 fährt From Software verschiedene Release-Strategien. Die Konsolen-Version erscheint in jeder Zeitzone am 25. August um 00:00 Uhr lokaler Zeit. Je nachdem, in welcher Zeitzone man sich also befindet, wird man früher oder später zocken können als in anderen Zeitzonen.