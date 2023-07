YouTube-Star iShowSpeed trifft Kim Kardashian – Will sie wie ein Hund bellen hören

Von: Joost Rademacher

Teilen

iShowSpeed hat bei einem Fußballspiel Kim Kardashian getroffen. Der Streamer überraschte sie und ihre Kinder prompt mit ein paar kuriosen Anfragen.

Osaka, Japan – iShowSpeed findet sich irgendwie immer erneut in verrückten Situationen wieder. Der amerikanische Streamer ist durch seine Schwärmerei für Cristiano Ronaldo bekannt geworden und hat seitdem schon die ein oder andere Begegnung mit Weltstars gehabt. Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Paris Saint-Germain und Al-Nassr in Osaka traf der YouTube-Star spontan auf Kim Kardashian – und nutzte den Zeitpunkt für ein paar brennende Fragen.

Vollständiger Name Darren Watkins Jr. Bekannt als IShowSpeed oder nur Speed Geburtstag 21. Januar 2005 Geburtsort Cincinnati, Ohio Follower auf YouTube 18,2 Millionen (Stand Juli 2023) Follower auf TikTok 18,2 Millionen (Stand Juli 2023)

iShowSpeed trifft Kim Kardashian – Fragt sie, ob sie wie ein Hund bellen kann

So kam es zum Treffen: Wo immer iShowSpeed hingeht, seine Fans sind im Livestream fast immer dabei. Der junge Streamer hat zwar mit Gaming-Inhalten angefangen, inzwischen sind seine Blödeleien in der echten Welt aber der größere Anziehungspunkt für seine Zuschauer. Zuletzt machte iShowSpeed mit seinem Auftritt beim Rolling Loud Festival auf sich aufmerksam, wo er einen Stage Dive ins Publikum spektakulär verfehlte.

Der Streamer, der mit bürgerlichem Namen Darren Watkins Jr. heißt, ist aber vor allem großer Fußball-Fan – besonders von Cristiano Ronaldo. Als der neue Verein des Weltstars, Al-Nassr, am 25. Juli auf den PSG traf, war iShowSpeed natürlich auch vor Ort in Osaka. Mitten im Livestream vom Stadion aus fiel dem Streamer dann auf, neben wem er da eigentlich saß. Nur wenige Plätze neben ihm war Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint West anwesend. Die Gelegenheit ließ „Speed“ sich nicht nehmen.

Ronaldo und Hundebellen: Direkt ging Speed auf Kim und ihren Jungen zu und suchte das Gespräch. Anlässlich des Spiels musste natürlich erst einmal eine Grundsatzfrage geklärt werden: Ist Ronaldo oder Messi der Favorit? Immerhin spielte Ronaldo für Al-Nassr gegen Lionel Messis ehemaligen Verein und Kims Sohn war im PSG-Trikot vor Ort.

Der Junge ließ sich dann aber doch zur Ronaldo-Sympathie überreden, bevor Speed die Frage auch an Kim Kardashian weitergab. Die antwortete nur mit einem demokratischen „beide“. Könnte gut sein, dass der Streamer da in ein kleines Fettnäpchen getreten ist, wo Kardashian bereits vor ihrer Ehe mit Kanye West einst mit Ronaldo in einem Restaurant gesichtet wurde

YouTube-Star iShowSpeed trifft Kim Kardashian – Will sie wie ein Hund bellen hören © iShowSpeed (Montage)

Zum Abschluss wurden die Dinge aber noch einmal etwas kurioser. Nach einem gemeinsamen Foto war iShowSpeed schon dabei, sich von der Influencerin und ihrem Sohn zu verabschieden, als er zu Saint meinte, „Mach mal ein Hundebellen, ganz kurz“. Für den Jungen und seinen anwesenden Freund ein kleiner Spaß, Kardashian lehnte das Wuff-Angebot dagegen eher freundlich ab. „Wirklich bro?“, entgegnete Speed darauf nur noch.

Trotzdem lief das Treffen zwischen iShowSpeed und Kim Kardashian erstaunlich gut ab, finden viele Fans. Einige Fans gaben sich in den Kommentaren unter dem Video bei TikTok amüsiert, dass Kim Kardashian eher iShowSpeed getroffen hätte, als andersherum. Immerhin hatte der Streamer sich emotional im Griff, anders als beim ersten Aufeinandertreffen von IShowSpeed mit Cristiano Ronaldo persönlich.