8 kleine Details die sich Fans für GTA 6 wünschen

Von: Aileen Udowenko

Vermeintlicher Trailer zu GTA 6 entfacht hitzige Diskussion auf Twitter © Rockstar Games (Montage)

GTA 6 soll gewaltigen Realismus bieten. Besonders acht gewünschte Details eines Reddit-User könnten dabei helfen.

New York – Manchmal sind es eben die kleinen Dinge im Leben, die für die größte Freude sorgen. Das könnte auch in GTA 6 der Fall sein. Schon jetzt versprechen Insider, dass das Spiel neue Maßstäbe in der Gaming-Industrie setzen wird und das nicht zuletzt wegen einer ordentlichen Ladung Realismus. Gerade die kleinen Details, die Rockstar Games ins Spiel packen könnte, machen uns hellhörig.

ingame.de berichtet von den 8 kleinen Details in GTA 6.

Rockstar Games tut alles dafür, dass das Spiel gespickt ist mit realistischen Details. Möglicherweise hat das Entwicklerstudio von GTA 6 deshalb auch ein ganzes Forscherteam beauftragt, um Haare im Spiel noch echter wirken zu lassen. Doch das dürfte wohl noch lange nicht alles sein.