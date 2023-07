Knossi zeigt seine Tierlist zu 7 vs. Wild – Überrascht mit seinen Favoriten

Von: Aileen Udowenko

Um sich auf 7 vs. Wild einzustimmen, fertigt Knossi eine Tierlist der Kandidaten an. Seine Favoriten hatte der Twitch-Star allerdings lange nicht auf dem Schirm.

Baden-Baden – Zwei Wochen in der Wildnis von Kanada überleben. Das ist die Aufgabe der Teilnehmer der dritten Staffel von 7 vs. Wild. Mittlerweile stehen auch alle Teams fest und vom Streamer-Duo bis zu Survival-Profis ist alles vertreten. Knossi hat die Kandidaten genauer unter die Lupe genommen und seine eigene Tierlist erstellt. Allerdings ist der Twitch-Star von einigen seiner Kontrahenten selbst überrascht.

Vollständiger Name Jens Knossalla Bekannt als Knossi Geburtstag 7. Juli 1986 Geburtsort Malsch Follower auf Instagram 1,7 Millionen (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 2,2 Millionen (Stand Juni 2023)

7 vs. Wild: Knossi zeigt seine Tierlist – Das sind seine klaren Favoriten

Knossis Tierlist: Im Livestream klärt Knossi seine Fans über seine Favoriten bei 7 vs. Wild auf. Beim Profi-Team, mit Andreas Kieling und Joey Kelly, sieht er anfangs allerdings Probleme. „Würde ich nicht auf die eins setzen. Die müssen erstmal einen Draht zueinander finden [...] Ich weiß, die sind gut in all dem, was sie tun, aber die beiden kennen sich nicht gut“. Diese Meinung sollte sich aber schon bald ändern, denn nachdem sich der Twitch-Star Videos der beiden TV-Urgesteine angesehen hat, stehen sie bei ihm klar auf Platz 1. Das ist seine Tierlist.

Tier-Stufe Team Team 1 Joey Kelly und Andreas Kieling 2 Naturensöhne Fritz Meinecke und Survival Mattin 3 Hannah Assil und Affe auf Bike 4 Knossi und Sascha Huber Trymacs und Rumathra 5 Papaplatte und Reeze

Deutlich wird, dass die Streamer-Fraktion der Survival-Show für Knossi wohl nicht zu großes Potenzial hat. Allerdings setzt sich Knossi zusammen mit seinem Teamkameraden Sascha in seiner Liste noch vor Papaplatte und Reeze. „Einfach aus der Erfahrung, die wir letztes Jahr hatten“. Und das, obwohl Knossi seinen eigenen Aussagen nach, noch nicht gut auf Kanada vorbereitet ist. „Die Leute haben sich von mir unterhalten gefühlt, aber ich habe nichts tot gemacht, ich hab nichts gebaut, ich bin wirklich immer noch auf dem gleichen Stand wie letztes Jahr“.

Knossi zeigt seine Tierlist zu 7 vs. Wild: „Einfach die Quotenhamster“

Knossi zu den Streamern: Obwohl Knossi in der Tierlist zu 7 vs. Wild andere Teams vor sich und seine Streamer-Kollegen setzt, sieht er doch den Sinn hinter der Kandidaten-Auswahl. „Die haben vier Teams, die einfach tolle Sachen machen werden und wir sind halt einfach die Quotenhamster“. Allerdings wurde bereits von Fans kritisiert, dass zu viele Influencer-Teams in Kanada an den Start gehen.

Knossi ist sich aber sicher, dass keines der Teams aufgeben wird. Es sei denn, es kommt zu einer schweren Verletzung. Die meiste Angst hat der Twitch-Star allerdings vor Bären bei 7 vs. Wild. Denn von diesen finden sich in British Columbia noch mehr, als Streamer im Cast von 7 vs. Wild.