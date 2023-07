Knossi und Lia in Las Vegas – Heiraten aus Spaß, gehen Burger essen

Glückwunsch!

Knossi und Freundin Lia haben Urlaub in Las Vegas gemacht. Wie es sich gehört, haben die beiden auch an einer Spaßhochzeit teilgenommen und ihre Ringe gezeigt.

Las Vegas, Nevada – Knossi und Lia teilen Bilder aus ihrem USA-Urlaub, während dem sie in Las Vegas einer lustigen Idee nachgehen. „Heute ist ein besonderer Tag“, kündigte der 36-jährige Streamer lachend an und zeigt mit seiner frisch gebackenen „Gattin“ die Ringe der Zeremonie. Twitch-Star Knossi und Freundin Lia haben geheiratet – zumindest fast.

ingame.de enthüllt, wie Knossi und Lia in Las Vegas geheiratet haben und wie der „besondere Tag“ noch so verlief

Knossi und Freundin Lia sind derzeit in Las Vegas, Nevada unterwegs und genießen die Hitze in der nordamerikanischen Wüste. Neben etlichen Casinos und Hotels ist die verruchte Stadt auch für legendäre Blitzhochzeiten bekannt, die wohl den einen oder anderen Touristen schon in die Bredouille gebracht haben.