Komplettes Inventar gesperrt – MontanaBlack aus Multiplayer-Shooter gebannt

Von: Joost Rademacher

Teilen

Komplettes Inventar gesperrt – MontanaBlack aus Multiplayer-Shooter gebannt © Valve (Montage)

Der Bannhammer schwingt in CS:GO. Aktuell läuft eine Bannwelle, bei der viele Spieler mit teuren Items im Inventar gesperrt werden – darunter MontanaBlack.

Buxtehude – MontanaBlack hat in Counter-Strike Global Offensive ein neues Hobby geworden. Seit einigen Wochen tobt der Streamer sich im Shooter von Valve aus und öffnet live bei Twitch Kisten noch und nöcher. Am 18. Juli kam es aber ganz dick für den Twitch-Star – sein Account mitsamt Inventar erhielt einen Community-Bann. Zum Glück für den Streamer nahmen die Dinge aber kein schlechtes Ende.

Mehr über den plötzlichen Bann von MontanaBlack in CS:GO lesen Sie hier.

Ein Discord-Bot zeigte zuletzt gebannte Accounts von CS:GO an und einige Fans entdeckten darunter den Account von MontanaBlack. Damit wurde auch das gesamte Inventar des Streamers zeitweise gesperrt. Darin steckte einiges an Geld, in der Benachrichtigung hieß es, der Account hätte ein Inventar im Wert von 62.842 US-Dollar (etwa 55.000 Euro).