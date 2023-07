KuchenTV und LeFLoid im Streit

Teilen

KuchenTV (Tim Heldt) spricht über die Vorwürfe auf Twitter © KuchenTV (Tim Heldt) / YouTube / twitter (Montage)

Der Streit zwischen KuchenTV und Shurjoka lässt nicht nach. Jetzt meldet sich auch LeFloid zu Wort und bezieht klar Stellung.

Braunschweig – Es wirkt fast so, als hätte Streaming-Deutschland nur noch ein Thema: Shurjoka gegen KuchenTV und Scurrows. Fast jeder Content-Creator gibt seine Meinung ab und schlägt sich auf eine der beiden Seiten in der Debatte. Auch LeFloid äußerte sich in einem Video zum Thema und kritisierte dabei KuchenTV. Das konnte der polarisierende Streamer natürlich nicht auf sich sitzen lassen und schießt zurück.

ingame.de berichtet über den Streit zwischen KuchenTV und LeFloid.

KuchenTV und Shurjoka sind seit Wochen das Thema Nummer eins in der deutschen Streaming-Szene. Immer mehr Content-Creator äußern sich zum Streit und beziehen Stellung. Auch LeFloid gab jetzt seinen Senf dazu und solidarisierte sich mit Shurjoka.