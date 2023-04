Spanische „La Liga“ soll demnächst „La Liga EA Sports“ heißen, sagt ein Leak

Von: Daniel Neubert

Teilen

Neue Informationen zu EA Sports FC: Jetzt wurde bekannt, dass die spanische Liga ihre Namensrechte an EA verkauft. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Vancouver – Es gibt wieder neue Informationen zu EA Sports FC, dem offiziellen Nachfolger der FIFA-Serie. Noch bevor das Spiel von EA vorgestellt wurde, ranken sich diverse Gerüchte um den Umfang des Spiels. Es geht auch darum welche Teams teil der neuen Fußball-Simulation sein werden und welche Mannschaften und Ligen spielbar sind. Wie jetzt bekannt wurde, wird die spanische Profi-Liga „La Liga“ möglicherweise einen größeren Stellenwert im Spiel einnehmen als zuvor gedacht.

Name des Spiels EA Sports FC Release (Datum der Erstveröffentlichung) Tba Publisher (Herausgeber) Electronic Arts Serie EA Sports FC (ehemals FIFA) Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia Entwickler EA Sports Genre Fußballsimulation

La Liga verkauft sich für EA Sports FC – Spiel-Hersteller kauft Namensrechte

Was ist passiert? Der Publisher EA, wird aufgrund seiner Vertragsauflösung mit der FIFA den nächsten Teil seiner Fußball-Simulation unter dem Namen „EA Sports FC“ statt FIFA 24 vertreiben. Doch der Name des Spiels wird offenbar nicht die einzige Änderung zum Vorgänger FIFA 23 bleiben. Hinter den Kulissen haben sich offenbar verschiedene Dinge in Bewegung gesetzt. Heute wurde auf Twitter bekannt, dass die spanische Profi-Liga „La Liga“ ihren Namen offiziell in „La Liga EA Sports FC“ umbenennen wird. Dem Anschein nach hat die Liga ihren Namen an EA verkauft.

La Liga verkauft sich für EA Sports FC – „EA ruiniert nicht mehr nur die virtuelle Welt“ © Electronic Arts / La Liga / Unsplash.com / Vienna Reyes / ingame.de (Montage)

Die spanische Profi-Liga „La Liga“ zählt zu den Top 5 Ligen in Europa und hat einen besonders hohen Stellenwert im internationalen Fußball. Dementsprechend ist die Tragweite dieser Meldung nicht zu unterschätzen. Ob die Umbenennung von Dauer oder nur temporär ist, ist bisher noch nicht bekannt. Darüber hinaus handelt es sich vorerst nur um einen Leak, eine offizielle Pressemitteilung gab es bisher noch nicht.

La Liga verkauft sich für EA Sports FC – Fans wenig begeistert

Wie reagieren die Fans? Viele Fußball-Fans stehen Sponsoring-Aktionen dieser Art oft auch skeptisch gegenüber. Ebenso wenig begeistert zeigt man sich in den Kommentaren unter dem Post auf Twitter. Die Fans missbilligen die Entscheidung der spanischen Liga, sich für das neue Spiel von EA umzubenennen.

adams24 kommentiert: „Jetzt sind sie im Wettbewerb mit der Uber-Eat-Liga um den schlechtesten möglichen Namen.“

Lasa schreibt: „EA ruiniert jetzt also nicht mehr nur die virtuelle Welt“.

Johnny ergänzt: „Diese Entscheidung ist so unfassbar schrecklich.“

Was könnte jetzt passieren? Was genau der Verkauf der Namensrechte der von „La Liga“ an EA bedeutet, ist nicht ganz klar. Denkbar wäre eine höhere Präsenz von entsprechenden spanischen Vereinen im neuen EA Sports FC. Sogar die Integration von der spanisch Drittliga ist somit nicht mehr auszuschließen. Spätestens wenn EA die Fußball-Simulation näher vorstellt, wird sicher klar, wie eng die Zusammenarbeit zwischen EA und der spanischen Liga wirklich ist.

Aktuell wird bereits viel über ein mögliches Erscheinungs-Datum des Spiels spekuliert. Einigen Insidern zufolge soll EA Sports FC überraschend früh erscheinen. Hersteller EA selbst heizte die Gerüchteküche nochmal an: FIFA 24: Release schon im Juli – Entwickler gibt Hinweis auf Frühstart von EA Sports FC