Limited Edition Controller zur Vorbestellung verfügbar – Exklusiver DualSense zu Spider-Man 2

Von: Joost Rademacher

Teilen

Limited Edition Controller zur Vorbestellung verfügbar – Exklusiver DualSense zu Spider-Man 2 © Sony

Für Spider-Man 2 veröffentlicht Sony ein neues Bundle und einen limitierten DualSense. Die Vorbestellungen sind jetzt für alle freigeschaltet.

San Mateo, Kalifornien – Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft kehrt dieses Jahr auf die PS5 zurück. Mit Spider-Man 2 steht einer der größten Releases für die Sony-Konsole an und schon jetzt rührt der Hersteller ordentlich die Werbetrommel. Obwohl der Release des Spiels noch fast zwei Monate weit weg ist, können Fans sich schon jetzt mit einem limitierten Controller und einem neuen PS5-Bundle einstimmen.

Hier erfahren Sie, wo man die PS5-Controller und Konsole kaufen kann.

Der Symbiont hat für die Limited Edition als Inspiration gedient, was an der Farbgebung des Controllers kaum zu übersehen ist. Ein Teil des Controllers ist noch in Rot gehalten, während von der anderen Seite aus das gesamte Pad von einem tiefen Schwarz eingenommen wird. Auf dem Touchpad prangt das ikonische Spider-Man-Logo.