Little Nightmares 3 ist der Albtraum, den ihr schon immer spielen wolltet

Von: Aileen Udowenko

Little Nightmares geht in die dritte Runde und verschleppt Spieler wieder in eine Albtraum-Welt. Diesmal muss man sich dem aber nicht alleine stellen.

Köln – Auf der Gamescom 2023 kündigte Bandai Namco eine Fortsetzung der Grusel-Reihe Little Nightmares an. Und auch wenn nun Supermassive Games für die Entwicklung zuständig ist, scheint sich die Reihe in Sachen Gameplay und Atmosphäre treu zu bleiben. Trotzdem gibt es aber eine gewaltige Änderung im dritten Teil. Denn dieses Mal müssen sich Spieler nicht alleine durch die albtraumhafte Welt kämpfen, sondern können sich gemeinsam mit einem Mitspieler der Hölle stellen.

Titel Little Nightmares 3 Entwickler Supermassive Games Release TBA Genre Survival-Adventure

Little Nightmares 3 schickt Spieler in die Hölle, aber nicht allein

Zwar ließ sich das gerade erst angekündigte Little Nightmares 3 auf der Gamescom 2023 noch nicht anspielen, aber das gezeigte Gameplay vermittelt einen guten Eindruck, worauf sich Spieler freuen können. Denn von der bewährten Formel der Albtraum-Reihe entfernt sich das Studio nicht.

Little Nightmares jetzt endlich im Koop-Modus © Bandai Namco

Das ist neu: Hier und da kommt es natürlich trotz der fortgesetzten Tradition zu Änderungen und eine davon dürfte vor allem bei Koop-Freunden für Freudensprünge sorgen. Denn Little Nightmares 3 folgt ganz dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Denn gleich zwei Spieler können sich zusammen in die düstere Wüstenwelt „Spiral“ stürzen, um den fiesen Monstern im Teamwork zu entkommen.

Außerdem muss sich Six nicht mehr kaudernd vor den Gegnern verstecken. Denn im dritten Teil der Reihe gibt es gleich zwei neue spielbare Protagonisten. Low und Alone heißen die beiden armen Charaktere, die versuchen Spiral zu entkommen. Und die beiden Neuzugänge sind auch nicht komplett hilflos, denn je nach Charakter sind Spieler entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem Bogen bewaffnet und können sich so auch gegen kleinere Gegner währen und Rätsel lösen.

Little Nightmares 3: Traumhaftes Gegrusel

Auch bei der Absurdität der Monster muss sich der neue Ableger nicht hinter seinen Vorgängern verstecken, denn die Gegner wirken genauso schaurig-schön wie ins Six‘ persönlichem Albtraum. Im gezeigten Gameplay sorgte besonders ein riesiges Monsterbaby für Gänsehaut, dass Alone und Low an den Kragen wollte.

Immer noch schaurig und schön © Bandai Namco

Gerade wegen des Gruselfaktors droht auch Little Nightmares 3 wieder Spieler in den Bann zu ziehen. Denn das Game versprüht die ganze Zeit den Charme eines düsteren Märchens, dessen Geschichte man auf jeden Fall erkunden will, auch wenn man Angst davor hat, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und die albtraumhafte Story kann nun auch erstmals zu zweit durchkämmt werden, also steht dem nächsten Spieleabend mit (mutigen) Freunden nichts mehr im Wege, außer eventuell das noch unbekannte Release-Datum.