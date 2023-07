Livestream zu Season 1 – Blizzard wird neue Inhalte für Diablo 4 zeigen

Von: Joost Rademacher

Livestream zu Season 1 – Blizzard wird neue Inhalte für Diablo 4 zeigen © Blizzard (Montage)

Heute will Blizzard in einem Stream den Start von Diablo 4 Season 1 bekannt geben. Bei diversen Plattformen kann man die Ankündigung live anschauen.

Irvine, Kalifornien – Die Tore zur Hölle stehen weit offen, seit Diablo 4 im Juni erschienen ist. Millionen von Fans hacken und zaubern sich täglich durch dämonische Horden, aber so langsam dürstet es die Spieler nach neuem Content. Zum Glück hat Blizzard wohl vorgesorgt, noch in diesem Monat soll die erste Season beginnen. Was genau Season 1 von Diablo 4 in Petto hat, soll heute in einem Livestream bekannt werden.

Wo der Livestream zu Diablo 4 geschaut werden kann, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Diablo 4: Season 1 Stream – Hier könnt ihr die Ankündigung live mitverfolgen

In Kalifornien, wo der Hauptsitz von Blizzard liegt, wird der Stream um 11 Uhr Ortszeit stattfinden. Für Deutschland ist das praktisch Prime-Time. Durch die Zeitverschiebung startet der Stream hierzulande um 20:00 Uhr. Natürlich muss man kein Geld bezahlen, um den Livestream zu schauen. Auf allen Plattformen kann man kostenlos dabei sein.